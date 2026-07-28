Rosario Central y Racing no se sacaron ventajas en el Gigante de Arroyito

Racing empató como visitante 0 a 0 ante Rosario Central, en un partido disputado esta noche, en el estadio Gigante de Arroyito, por la segunda fecha del Grupo B del Torneo Clausura.

El elenco de Avellaneda no pudo estirar la buena racha de dos triunfos en la reanudación del fútbol argentino, mientras que los dirigidos por Jorge Almirón siguen sin poder ganar tras la derrota ante Belgrano por 2 a 1 en la primera fecha.

El duelo entre dos equipos llamados a ser protagonistas terminó dejando muy poco fútbol y escasas situaciones de peligro.

Central intentó asumir el protagonismo desde el inicio, impulsado por su público y con mayor presencia en campo rival, aunque Racing encontró mejores espacios para responder de contragolpe.

La oportunidad más clara del primer tiempo fue para la visita, cuando Santiago Solari encabezó una rápida transición ofensiva y sacó un potente derechazo que se estrelló en el travesaño.

En el complemento, el conjunto rosarino llegó a convertir mediante Facundo Mallo, quien empujó sobre la línea un tiro libre ejecutado por Ángel Di María.

Sin embargo, tras una extensa revisión del VAR, el tanto fue anulado por posición adelantada del defensor uruguayo.

El tramo final mantuvo la misma tónica: intentos aislados, escasa elaboración y muy pocas emociones, por lo que Central no logró satisfacer a un público impaciente y Racing también dejó una marcada deuda en ataque para sellar un empate sin goles que reflejó el desarrollo del partido.

Síntesis del partido:

Torneo Clausura.

Fecha 2.

Grupo B.

Rosario Central 0-0 Racing.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Gigante de Arroyito. Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Hernán Mastrángelo. VAR: Yamil Possi.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Alejandro Tello; Lautaro Díaz y Santiago Solari; Tomás Pérez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Facundo Mallo por Coronel (RC); 14m Tomás Conechny por Solari (R); Matías Zaracho por Ortegoza (R); 18m Enzo Copetti por Badaloni (RC); 26m Federico Navarro por Pizarro (RC); Franco Cervi por Cantizano (RC); 29m Baltasar Rodríguez por Miljevic (R); Matías Kranevitter por Tello (R); 33m Elías Torres por L. Díaz (R).