Russo: No me acompañaron en su momento como tenía que ser

En los últimos días, el ingeniero Antonio Russo, fue restituido en su cargo como presidente de Villa Cubas. Anoche, tuvo una reunión con la comitiva que está a cargo del club y que está llevando adelante los trámites para hacer la Asamblea y elegir nuevas autoridades.

En exclusiva con Botineros Diario, Russo rompió el silencio con la prensa que llevaba ya un par de años y habló de todo: «Tuvimos una reunión con el director de Personaría Jurídica. Estoy agradecido por la contención de ellos, cosa que no había tenido con el director anterior».

«También estuvimos reunidos con el vicepresidente a cargo, Leguizamón y está todo bien. Siempre tuve una conducta única y es una de las tantas razones que por los que yo merezco volver al club y me duele que no me hayan acompañado como debía ser», siguió.

La situación sobre la denuncia e el 2018 donde se lo acusó de haberse llevado el libro de socios y demás: «Hicieron la denuncia penal pero nunca presentaron las pruebas. En vez de aprovechar todo ese tiempo para el bien del club, siempre fui una persona limpia. Me desilusione cuando vi como está la cancha. Yo nunca dejé descuidado el club».

Continuó: «Mi objetivo siempre fue la familia del club. Yo pensé que me habían entendido. Hoy pude volver, voy a llamar a Asamblea, hay hinchas que me piden que vuelva y me quede pero les dije que no. Me trataron de muchas cosas, yo puse plata de mi bolsillo. Mi intención siempre fue ayudar».

«Una de mis intenciones es llegar a la Asamblea. Quiero saber qué es lo que les pasó a los que se quedaron a cargo en el club, no hicieron nada. No sé si vengo a limpiar mi nombre pero yo estoy tranquilo porque siempre quise ayudar», concretó.