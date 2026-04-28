Álbum del Mundial 2026: cuánto cuesta, cuándo sale a la venta y el precio

A poco más de 40 días para el inicio del Mundial 2026, el álbum de figuritas vuelve a instalarse como uno de los productos más buscados por fanáticos de todas las edades. Como sucede en cada edición, la colección oficial de Panini llega con novedades que abarcan tanto el formato como los precios, marcando un salto significativo en relación con ediciones anteriores.

Este año, la propuesta no solo se destaca por su contenido, sino también por su dimensión: será una edición más grande que las anteriores, en sintonía con el nuevo formato del torneo. El crecimiento del álbum responde directamente a la ampliación de la competencia, lo que impacta en la cantidad de páginas, figuritas y equipos incluidos.

Precios: un salto notable respecto a 2022

Uno de los aspectos más relevantes de esta edición es el incremento en los valores. El álbum oficial tendrá un costo de $15.000 en su versión de tapa blanda, lo que representa una diferencia significativa frente a la edición de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, cuando el precio era de $750.

En cuanto a los sobres de figuritas, cada uno costará $2000, también por encima de los valores previos. Sin embargo, esta edición incorpora un cambio en el contenido de cada paquete, lo que modifica la dinámica de colección.

Entre las características principales de los sobres se destacan:

Siete figuritas por paquete , en lugar de cinco como en la edición anterior.

, en lugar de cinco como en la edición anterior. Inclusión de figuritas especiales en algunos sobres.

Este aumento en la cantidad de stickers por sobre amplía las posibilidades de completar el álbum, aunque no elimina el desafío que implica reunir la colección completa.

Fecha de lanzamiento y disponibilidad

El lanzamiento oficial del álbum del Mundial 2026 está previsto para el jueves 30 de abril, momento en el que llegará a kioscos y comercios de todo el país. No obstante, desde el lunes 27 de abril ya se puede conseguir en puntos de venta seleccionados, lo que anticipa la alta demanda que genera este producto en cada edición.

Este esquema de comercialización permite que los fanáticos comiencen a adquirir el álbum y los sobres antes de la fecha formal, en una estrategia que suele acompañar la expectativa previa al inicio del torneo.

El álbum más grande de la historia

La edición 2026 marcará un récord histórico en términos de dimensiones. El álbum contará con 112 páginas y un total de 980 figuritas, lo que lo convierte en el más extenso en la historia de los Mundiales.

Este crecimiento está directamente vinculado a un cambio estructural en la competencia: la Copa Mundial de la FIFA 2026 contará por primera vez con 48 selecciones, en lugar de las 32 habituales. Esta ampliación obliga a incorporar más contenido, tanto en cantidad de equipos como en secciones adicionales.

Cada selección tendrá su espacio específico dentro del álbum, incluyendo:

Jugadores convocados .

. Escudo oficial .

. Foto grupal del equipo.

Además, la colección incluirá secciones especiales dedicadas a distintos aspectos del torneo y su historia:

Estadios sede .

. Símbolos del torneo .

. Momentos históricos de los Mundiales.

Estas incorporaciones refuerzan el carácter del álbum como un objeto de colección que trasciende lo deportivo y se convierte en un registro integral del evento.

El costo de completar la colección

Más allá del entusiasmo que genera cada lanzamiento, uno de los puntos centrales es el costo total de completar el álbum. Si se toman las 980 figuritas y se considera que cada sobre contiene siete, se necesitan al menos 140 sobres para llenarlo sin repetir ninguna.

A partir de estos datos, el cálculo teórico arroja las siguientes cifras:

140 sobres a $2000 cada uno: $280.000 .

. Álbum de tapa blanda: $15.000 .

. Costo total estimado: $295.000.

Este monto representa un valor mínimo, ya que en la práctica es habitual que se repitan figuritas, lo que incrementa la cantidad de sobres necesarios para completar la colección.