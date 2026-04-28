Coudet define el once de River con una sorpresa para enfrentar a Bragantino

El entrenador de River, Eduardo "Chacho" Coudet, ya comenzó a delinear el equipo que enfrentará este jueves a Bragantino de Brasil, en el marco de la tercera fecha de la Copa Sudamericana. En la previa de un compromiso clave para las aspiraciones del conjunto de Núñez, el técnico analiza una variante que podría modificar la estructura inicial del equipo.

La principal novedad gira en torno a la posible inclusión del ecuatoriano Kendry Páez, quien, tras su buen ingreso en el último encuentro ante Aldosivi de Mar del Plata, se posiciona como una alternativa concreta para integrar el once titular. Su desempeño reciente reabrió el debate en el cuerpo técnico sobre la conveniencia de sostener la formación o introducir cambios.

Aunque en un principio Coudet no veía con malos ojos repetir el equipo que venía utilizando, la actuación del mediocampista ecuatoriano inclinó la balanza hacia la posibilidad de otorgarle una nueva oportunidad desde el arranque, tal como ocurrió en el Superclásico.

La disputa por un lugar en el mediocampo

La posible inclusión de Páez genera una competencia directa con Ian Subiabre, otro de los juveniles que viene teniendo minutos en el equipo. En este contexto, el ecuatoriano aparece con ventaja a medida que se acerca el partido, convirtiéndose en la principal duda en la formación titular.

Subiabre, oriundo de Comodoro Rivadavia, atraviesa un presente irregular, con un rendimiento que ha sido calificado como oscilante. Sin embargo, pese a este escenario, el joven futbolista cuenta con el respaldo explícito del entrenador, quien lo defendió públicamente en conferencia de prensa.

La definición final del puesto se dará en las horas previas al encuentro, en una decisión que no solo impactará en el armado del mediocampo, sino también en la dinámica ofensiva del equipo.

Un partido clave para el liderazgo del grupo

El compromiso ante Bragantino no es uno más en el calendario de River. El conjunto de Núñez viajará a Brasil con el objetivo de afianzarse en la primera posición del Grupo H, en una zona que se presenta equilibrada tras las primeras dos fechas.

Actualmente, River lidera el grupo con cuatro puntos, seguido de cerca por:

Bragantino , con tres unidades.

, con tres unidades. Carabobo , también con tres puntos.

, también con tres puntos. Blooming, que cierra la tabla con un punto.

Este panorama convierte al partido en un cruce directo por la cima, donde un resultado favorable permitiría al equipo argentino consolidar su liderazgo y encaminar su clasificación.

Detalles del encuentro en Brasil

El partido correspondiente a la tercera fecha de la Copa Sudamericana se disputará este jueves a las 21:30 horas en el estadio Cícero de Souza Marques, ubicado en Brasil. El encuentro contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, quien estará a cargo de impartir justicia en un duelo que se anticipa como determinante en la zona.

El escenario y el contexto competitivo plantean un desafío exigente para River, que deberá sostener su rendimiento fuera de casa frente a un rival directo.

El probable equipo de River

De cara a este compromiso, Coudet perfila un equipo con una base consolidada y una única incógnita en el mediocampo. El probable once titular sería el siguiente:

Santiago Beltrán en el arco.

en el arco. Gonzalo Montiel , Lucas Martínez Quarta , Lautaro Rivero y Marcos Acuña en la defensa.

, , y en la defensa. Aníbal Moreno como mediocampista central.

como mediocampista central. Tomás Galván , Giuliano Galoppo y Ian Subiabre o Kendry Páez en la zona media.

, y en la zona media. Facundo Colidio y Maximiliano Salas en la delantera.

La inclusión de Páez o la continuidad de Subiabre representa la única variante en un equipo que busca sostener su funcionamiento y, al mismo tiempo, potenciar su rendimiento ofensivo.

Expectativa y definición inminente

A dos días del partido, la expectativa gira en torno a la decisión final del entrenador, quien deberá definir si apuesta por la continuidad o introduce una modificación que podría ser determinante en el desarrollo del juego.

Con el liderazgo del grupo en juego y un rival directo en el horizonte, River se prepara para un encuentro que puede marcar el rumbo de su participación en la Copa Sudamericana, en un contexto donde cada punto comienza a tener un peso específico en la tabla.