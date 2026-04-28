PSG derrotó 5 a 4 a Bayern Múnich en un partido histórico por las semis de la Champions

El Paris Saint-Germain de Francia derrotó 5-4 como local al Bayern Múnich de Alemania, por la ida de las semifinales de la Champions League, en un partido inolvidable.

Los goles del equipo francés los hicieron Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia, ambos por duplicado, además del portugués Joao Neves, mientras que para el Bayern Múnich convirtieron Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano y Luis Díaz.

Desde los primeros minutos ya se vivió un espectáculo, con ambos equipos yendo para adelante con muchos hombres, aunque dejando varios espacios en defensa.

Así fue como, tras varias aproximaciones, el Bayern Múnich se puso en ventaja a los 17 minutos gracias a una buena ejecución de penal de Kane, quien engañó muy bien al arquero rival, que se tiró al otro lado.

En los siguientes minutos, el Bayern fue una topadora y tuvo contra las cuerdas varias veces al PSG. Sin embargo, cuando casi nadie lo esperaba, el equipo francés llegó al empate a los 24 minutos gracias a una gran definición al segundo paso de Kvaratskhelia.

Solo 10 minutos después, el PSG se puso en ventaja gracias al portugués Neves, que cabeceó dentro del área después de una muy buena ejecución de tiro de esquina de Dembélé.

El Bayern, por su parte, tuvo una rápida reacción y a los 41 llegó a la igualdad a través de Olise, que definió muy fuerte desde la medialuna del área.

Finalmente, el PSG se puso 3-2 a los 50 de la primera mitad con un penal de Dembélé, para así irse al entretiempo con una ventaja de solo un gol.

En el complemento parecía que el PSG iba a liquidar la serie, ya que en solo 13 minutos se había puesto 5-2 tras las anotaciones de Kvaratskhelia y Dembélé.

Pero el Bayern Múnich no se dio por vencido y pudo recortar distancias a través de Upamecano y Luis Díaz, para terminar el encuentro a solo un gol de su oponente y llegar con la ilusión al máximo de cara a la vuelta, que será el próximo miércoles en Alemania.

La actividad en la Champions League continuará este miércoles, con el partido entre en que el Atlético Madrid de España reciba al Arsenal de Inglaterra.

La síntesis del partido

Champions League

Semifinal - ida

Paris Saint-Germain (FRA) 5 - 4 Bayern Múnich (ALE)

Estadio: Parque de los Príncipes

Árbitro: Sandro Schärer (SUI)

VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)

Paris Saint-Germain: Matvey Safonov; Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos, Achraf Hakimi; Joao Neves, Vitinha, Warren Zaire-Emery; Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué. DT: Luis Enrique.

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Alphonso Davies, Jonathan Tah, Dayor Upamecano, Josip Stanisic; Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich; Luis Díaz, Jamal Musiala, Michael Olise; Harry Kane . DT: Aaron Danks.

Goles en el primer tiempo: 17m. Harry Kane (B), 24m. Khvicha Kvaratskhelia (P), 33m Joao Neves (P), 41m. Michael Olise (B) y 50m. Ousmane Dembélé (P).

Goles en el segundo tiempo: 11m. Khvicha Kvaratskhelia (P), 13m. Ousmane Demmbélé (P), 20m. Dayot Upamecano (B) y 23m. Luis Díaz (B).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Konrad Laimer por Alphonso Davies (B), 19m. Fabián Ruiz por Warren Zaire-Emery (P), 25m. Bradley Barcola por Désiré Doué (P), 34m. Leon Goretzka por Jamal Musiala (B), 39m. Lucas Hernández por Nuno Mendes y Senny Mayulu por Khvicha Kvaratskhelia (P) y 45m. Nicolas Jackson por Aleksandar Pavlovic.