San Lorenzo goleó a Deportivo Rincón y avanzó en la Copa Argentina

La Copa Argentina volvió a ser la principal tendencia de la noche de viernes: San Lorenzo goleó y derrotó 5-0 a Deportivo Rincón en los 32avos de final.

Desde el Estadio Centenario de Quilmes, la gloria y el pase a la siguiente instancia fue para el Ciclón, que dominó en todo momento al equipo neuquino, que jugó su primer partido oficial de este 2026.

El equipo oriundo de Boedo pasó por encima a Deportivo Rincón con una primera mitad demoledora, donde tres de los cinco goles del partido.

El marcador se abrió temprano gracias a la vía aérea. Tras un envío preciso al área, Guzmán Corujo se impuso en las alturas para estampar el 1-0 y darle tranquilidad al conjunto azulgrana.

Sin tiempo para que el equipo neuquino reaccionara, apareció la calidad individual: luego de una gran jugada colectiva, Luciano Vietto definió con potencia para ampliar la ventaja y ratificar su buen presente de cara al arco.

La estocada final llegó antes del cierre de la primera etapa. En una jugada fortuita, tras un remate que derivó en una serie de rebotes, la pelota impactó en Rodrigo Herrera y terminó ingresando en su propio arco.

Con la clasificación prácticamente en el bolsillo, el segundo tiempo estuvo de más. San Lorenzo se dedicó a mover la pelota, cuidar piernas y administrar la ventaja, pero aún había tiempo para dos goles más

A falta de 10 minutos, un centro atrás encontró al goleador Alexis Cuello, quien solo tuvo que poner el pie para anotar el cuarto ante el equipo neuquino.

Cuello se volvió protagonista una vez más, pero esta vez como asistidor, ya que le cedió el tanto a Matías Reali, quien la pinchó por encima del arquero para anotar el 5-0 definitivo.

Gracias a esta victoria, los Cuervos se metieron en 16°avos de final, donde se medirán ante Deportivo Riestra, reeditando un cruce que, por la cercanía geográfica de los estadios y los recientes antecedentes en Primera, se vive con clima de clásico.