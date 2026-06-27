San Lorenzo llegó a un acuerdo con Iker Muniain para que sea el nuevo DT en reemplazo de Gustavo Álvarez

La dirigencia de San Lorenzo alcanzó un acuerdo con Iker Muniain para que se convierta en el nuevo director técnico del equipo, en reemplazo de Gustavo Álvarez, según confirmaron fuentes del club. El español viajará en los próximos días a la Argentina para ponerse al frente del plantel e iniciar su segunda etapa en Boedo, esta vez desde el banco de suplentes.

Muniain, que se retiró como futbolista a mediados de 2025 con la camiseta azulgrana, comenzó su carrera como entrenador en el CD Derio, de la quinta división de España, donde estuvo cerca de conseguir el ascenso. Su desempeño le abrió las puertas del Salamanca, equipo de la cuarta categoría española, con el que había llegado a un acuerdo hace pocos días.

Sin embargo, la posibilidad de regresar a San Lorenzo cambió el rumbo de su carrera. El entrenador había incluido en su contrato con el club español una cláusula que le permitía rescindir sin costos en caso de recibir una propuesta del Ciclón, lo que facilitó las negociaciones.

Cómo se definió su llegada

La nueva comisión directiva, encabezada por Marcelo Culotta, había iniciado la búsqueda del reemplazante de Álvarez con Ramón Díaz como principal candidato. El riojano agradeció el interés, pero descartó la posibilidad por diferencias económicas.

Luego aparecieron los nombres de Rubén Darío Insua y Néstor Gorosito, aunque finalmente la dirigencia optó por Muniain, quien dejó una fuerte identificación con el club durante su etapa como jugador.

En las primeras conversaciones, los dirigentes le plantearon el complejo panorama económico e institucional que atraviesa San Lorenzo, con la posibilidad de perder futbolistas importantes y escaso margen para incorporar refuerzos de jerarquía. A pesar de ese escenario, el español aceptó el desafío.

Su conocimiento del plantel y la buena relación con varios referentes, con quienes compartió vestuario hasta hace pocos meses, fueron factores determinantes. Incluso, trascendió que los propios jugadores dieron su aprobación cuando fueron consultados por la dirigencia.

Aunque todavía resta definir la duración del contrato, ambas partes ya alcanzaron un acuerdo para concretar el regreso del Vasco.

Los próximos compromisos

El debut oficial del nuevo entrenador podría producirse el 17 de julio, cuando San Lorenzo enfrente a Deportivo Riestra por los 16avos de final de la Copa Argentina. Luego, el 25 de julio, el Ciclón iniciará su participación en el Torneo Clausura como visitante frente a Lanús.