San Lorenzo no pudo con Santos y quedó eliminado de la Libertadores

San Lorenzo cumplió una digna actuación pero quedó lejos del milagro y no pudo entrar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, al empatar la noche del martes 2 a 2 de visitante con Santos, de Brasil, subcampeón vigente, que irá a la zona de Boca Juniors.



Los goles del equipo brasileño, que en la ida en el Nuevo Gasómetro se había impuesto por 3-1, fueron de Marcos Leonardo y Pará. Franco Di Santo y Ángel Romero marcaron para San Lorenzo, que terminó con diez por la expulsión de Gabriel Rojas.



San Lorenzo se sumará al grupo A de la Copa Sudamericana con Rosario Central, 12 de Octubre (Paraguay) y Huachipato (Chile), con el que debutará el 21 de este mes en el Nuevo Gasómetro.



Santos, por su parte, será rival de Boca en la zona C de la Libertadores, donde también están The Strongest (Bolivia) y Barcelona de Guayaquil (Ecuador).



En el inicio San Lorenzo intentó salir con los generadores de los ataques, los hermanos Ängel y Óscar Romero, pero Santos logró agruparse con orden y salir de contra.

El "Ciclón" buscó también con desbordes de Gabriel Rojas por izquierda, centros para Franco Di Santo y la sociedad entre Juan Ramírez y Óscar Romero, tratando de dominar la pelota para impedir el circuito creativo de los brasileños.



Pero a los 21 minutos, en una salida rápida que atravesó la cancha, Santos agarró mal parado al equipo azulgrana, Marcos Leonardo se apostó por la izquierda, desbordó y definió con un ángulo cerrado para marcar el primer gol.



Estuvo cerca del empate San Lorenzo con un tiro de esquina por izquierda de Ángel Romero que cabeceó Alejandro Donatti y el balón pasó cerca del palo derecho.



También a los 45m Juan Ramírez desde afuera le pegó, tapó en el piso el arquero Joao Paulo y en el rebote, que le quedó a Nicolás Fernández por la derecha, volvió a reaccionar el "1" local.



En la segunda parte el equipo argentino salió en búsqueda de la igualdad. La primera chance la tuvo al minuto Óscar Romero, con un tiro desde afuera, y el arquero volvió a contener el balón. Pero luego el "Ciclón" se quedó con 10 jugadores por la expulsión con roja directa de Gabriel Rojas.



La situación la aprovechó el plantel paulista, que a los 12 minutos consiguió con Pará el segundo tanto.



San Lorenzo, con mucha dignidad y una buena actuación, descontó un minuto después con un cabezazo de Di Santo y, de a poco, fue arrinconando a Santos. Siempre con la conducción de los Romero, el visitante elaboró y creó peligro en el arco de Santos.



Así llegó al empate, con un tanto de Ángel Romero, y así estuvo cerca de pasar a ganar, sobre todo con dos oportunidades de Óscar que tapó el arquero Paulo, la figura del encuentro.



El debut de San Lorenzo en la Sudamericana será en el Nuevo Gasómetro el miércoles 21 de abril, a las 16, ante Huachipato.



En el torneo local el equipo azulgrana recibirá en el Nuevo Gasómetro el sábado 17 de abril a partir de las 18:30 a Argentino Juniors, en partido correspondiente a la décima fecha.



La próxima presentación de Santos en la Libertadores era de local el martes 20 a las 19:15 con Barcelona de Ecuador.