San Lorenzo la sacó barata y empató en su visita a Unión

San Lorenzo y Unión igualaron 0-0 en un partido cargado de situaciones desaprovechadas que disputaron esta noche, en el estadio 15 de Abril, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026.

En un partido que no contó con goles, la jugada de mayor peligro favoreció al equipo local, a los 12 minutos de la primera etapa, con un disparo lejano del volante Mateo Del Blanco que dio en el palo derecho del arquero Orlando Gill.

Con la igualdad, el elenco que dirige Damián Ayude quedó en la séptima posición de la zona A, con siete puntos, mientras que los santafesinos son décimos con cinco unidades.

En la próxima fecha, el "Ciclón" recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, el jueves 19 de febrero a las 17:15, mientras que el equipo de Leonardo Madelón será local de Aldosivi, el domingo 22 a partir de las 21:00.

La primera llegada fue del local, a los dos minutos, con un tiro libre al segundo palo del extremo Franco Fragapane que fue cabeceado por el defensor Juan Ludueña, cuyo remate se fue ancho por el segundo palo.

En 11 minutos, el carrilero Mateo Del Blanco jugó un tiro libre en corto, avanzó por la derecha y sacó un remate desde el borde del área, que se desvió y dio en el poste izquierdo del arquero Orlando Gill, que permaneció inmóvil.

Dos minutos después, el atacante Cristian Tarragona filtró un gran pase para su compañero de ataque Marcelo Estigarribia, que quedó mano a mano y definió al cuerpo de Gill.

En 34 minutos de la primera parte, el delantero Alexis Cuello aprovechó un error defensivo para quedar mano a mano por el costado derecho, aunque su disparo fue contenido por el arquero Matías Mansilla, de buen achique. El rebote le quedó al volante Nicolás Tripichio, que enganchó de gran manera para desparramar al guardameta, pero remató al lugar justo en el que se ubicaba el defensor Maizon Rodríguez, sobre la línea de gol.

El segundo tiempo contó con menos jugadas de peligro. A los seis minutos, un tiro libre cercano al área grande fue rematado por el volante Mauro Pittón, cuyo tiro se fue cerca del palo izquierdo de Gill.

En 35 minutos de la segunda parte, el extremo Julián Palacios avanzó por derecha y cruzó un centro rasante para el delantero Marcelo Estigarribia, quien, a pesar de estar libre y mano a mano, definió de primera, con un tiro centralizado que Gill detuvo con la mano derecha.

Síntesis del partido:

Torneo Apertura 2026.

Zona A.

Fecha 5.

Unión 0 - 0 San Lorenzo.

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Ariel Penel.

VAR: Hernán Mastrangelo.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Gastón Hernández, Mathías de Ritis; Ignacio Perruzzi, Gonzalo Abrego, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello, Gregorio Rodríguez. DT: Damián Ayude.

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Teo Rodríguez Pagano por Mathías De Ritis (S), 15m. Luciano Vietto por Gonzalo Abrego (S); 17m. Brahian Cuello por Franco Fragapane (U), 32m. Diego Armando Díaz por Cristian Tarragona (U); 35m. Mauricio Cardillo por Gregorio Rodríguez (S) y Agustín Ladstatter por Ezequiel Cerutti (S); 43m. Misael Aguirre por Julián Palacios (U); 45m. Francisco Perruzzi por Nicolás Tripichio (S).