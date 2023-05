Santi Maratea le respondió a Guillermo Francella con una tremenda ironía

Luego de tomarse un descanso de seis días sin aparecer en las redes sociales, Santiago Maratea volvió con todo. El influencer que lleva adelante la colecta para ayudar a Independiente a saldar sus deudas, explicó a través de sus redes sociales los motivos de su ausencia, reanimó la movida para juntar dinero por el Rojo y también le respondió a Guillermo Francella, quien había explicado en una entrevista por qué no iba a donar ni un peso a su eterno rival.

El influencer les informó a los seguidores los diferentes links para poder alcanzar a los 800 millones de pesos. En los videos que publicó, difundió diversos montos para poder sumar a la mayor cantidad de personas. Y, en uno de ellos, llegó la respuesta de Maratea al actor argentino por un link de 80 pesos.

“Le podríamos mandar esta historia a Francella. Ídolo total, yo lo amo. No lo conozco, nunca lo vi en mi vida, pero me cae bien. Dijo que 'no aportaría para esta colecta'. Pero, Guille, amigo, ¿80 pesos? ¿Me vas a negar 80 pesos?”, explicó Maratea. Hoy nos emborrachamos y llegamos a los 800 millones o al revés. pic.twitter.com/uzF7PaMFKW — santumaratea (@santumaratea1) May 24, 2023

Francella explicó por qué no donará plata para la colecta de Maratea en Independiente

El famoso actor es un hincha reconocido de Racing, eterno rival de Independiente, y su testimonio impactó a la hora de expresarse sobre el Rojo. Tanto es así que su cariño por la Academia lo menciona hasta en las series y películas que participa. Ese fanatismo de Francella por su club lo llevó a hablar sobre el sensible momento institucional de Independiente y la colecta que lleva adelante para bajar las deudas que tiene.

“No le donaría a Independiente porque nos han verdugueado toda la vida, nosotros vivimos lo que vivimos en su momento y ellos nos lastimaron mucho, muchas cargadas”, expresó el comediante en un mano a mano para TNT Sports con José Chatruc.

Y luego, Francella se refirió al sentimiento que comparte la gran mayoría de los hinchas de Racing. “Jamás tuvimos peso en la AFA y eso lo saben todos. Fuimos objeto de burla de ellos y no me va esa de hacernos los buenitos ahora con ellos”, sentenció.

Cuánta plata lleva recaudado Santiago Maratea en la colecta para Independiente

Santiago Maratea lleva recaudado en la colecta para Independiente casi 800 millones de pesos. En su última aparición en redes sociales difundió un mensaje con una promesa a todos sus seguidores. “Hoy nos emborrachamos y llegamos a los 800 millones o al revés”, sentenció.