Sarmiento se hizo fuerte en su visita a Atlético Tucumán y sumó tres puntos importantes

Sarmiento de Junín derrotó por 2-1 a Atlético Tucumán en condición de visitante, en el estadio Monumental Presidente José Fierro por la cuarta fecha del Torneo Clasura 2026 y sumá su segunda victoria al hilo.

Los goles del triunfo para el "Verdolaga" lo hicierón el paraguayo Junior Marabel de penal y Julián Mavilla, luego de una contra tras un corner en contra, mientras que Luciano Vallejo convirtió el descuento para los tucumanos.

En la fecha anterior, Atlético Tucumán no sacó diferencias ante Huracán en un 0-0 en el barrio de Parque Patricios, en el estadio Tomás Adolfo Ducó y suma 7 partidos sin conocer la derrota contando el Torneo Apertura, a su vez no tiene goles en contra en las últimas tres jornadas; mientras que Sarmiento llega de ganar sus primeros 3 puntos frente a Independiente Rivadavia de Medoza por 2-1, en condición de local, con goles de Mauricio Martínez y Julián Mavilla cortó una racha negativa de 5 partidos sin victoria.

El encuentro arrancó mejor para el "Decano", quién tuvo una de las más claras en el primer tiempo con una volea de Renzo Tesuri atajada por el arquero rival, Thyago Ayala, luego de 3 llegadas al hilo pero sin claridad.

En el segundo tiempo el árbitro Leandro Rey Hilfer, cobró penal a favor de Sarmiento, luego de que Nicolás Lamendola pusiera la mano para evitar el remate de Junior Marabel, el mismo que desde los 12 pasos abrió el marcador a favor de la visita.

Minutos más tarde, el paraguayo goleador rechazó un corner en la propia área, para que Santiago Salle conduzca la contra con un pase para Julián Mavilla convirtiera el 2-0 luego de un mal cierre por parte de Tesuri en una tarde para el olvido.

A los 35 del segundo tiempo Luciano Vallejo puso el descuento para que los tucumanos se lancen hacia el empate, el cual fue impedido por Ayala con un manotazo en respuesta al cabezazo de Clever Ferreira a los 49 minutos del segundo tiempo.

En el próximo partido de Atlético Tucumán se enfrentará a Independiente de Avellaneda por los octavos de final de la Copa Argentina el miércoles 12 de agosto desde las 19:15, mientras que Sarmiento deberá medirse ante Huracán por la quinta fecha del Torneo Clausura el domingo 16 de agosto a partir de las 15:00, en el estadio de Eva Perón de Junín.