Scaloni ajusta las últimas piezas y mantiene varias incógnitas para el clásico ante Uruguay

La cuenta regresiva ya está en marcha para la Selección argentina, que transita los últimos días de preparación antes de afrontar un nuevo compromiso internacional. Con el clásico ante Uruguay programado para este viernes en La Bombonera, Lionel Scaloni comenzó a delinear la formación titular, aunque todavía mantiene algunas dudas en distintas posiciones del campo de juego.

El encuentro frente al seleccionado uruguayo será el primero de una doble fecha FIFA que tendrá su continuidad el martes 17 de noviembre, cuando Argentina se enfrente con Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. De esta manera, el cuerpo técnico trabaja en la puesta a punto del equipo para afrontar dos compromisos que marcarán el cierre de la actividad internacional del año.

Este miércoles, el plantel realizó una nueva práctica, aunque el entrenamiento debió modificar su horario original debido a la visita del Papa. Más allá de ese cambio en la planificación, el cuerpo técnico aprovechó la jornada para avanzar en los trabajos futbolísticos y comenzar a resolver las incógnitas que todavía existen de cara al clásico.

Si bien el entrenador aún no confirmó oficialmente a los once titulares, el ensayo dejó algunas señales sobre sus intenciones. Scaloni entregó 13 pecheras y, entre los futbolistas que participaron de esa práctica, hubo diez que aparecen con grandes posibilidades de integrar la formación inicial. Sin embargo, las alternativas todavía están abiertas y las últimas sesiones serán determinantes para terminar de establecer el equipo.

Emiliano Martínez busca recuperar la titularidad

Una de las principales incógnitas está ubicada bajo los tres palos y tiene como protagonista a Emiliano Martínez. El arquero continúa trabajando con una máscara protectora mientras avanza en su recuperación luego de la operación en la mandíbula, intervención que se produjo como consecuencia del fuerte golpe que sufrió en Chelsea.

El deseo del guardameta, campeón del mundo con Argentina, es estar presente en el clásico frente a Uruguay. Sin embargo, su participación dependerá de la evaluación que realice el cuerpo técnico durante las próximas horas.

Scaloni deberá resolver si le concede la titularidad para el compromiso de este viernes o si considera más conveniente esperar hasta el martes 17, cuando el seleccionado enfrente a Costa Rica en Córdoba. La decisión estará vinculada con la evolución física del arquero y las condiciones en las que llegue al encuentro.

En caso de que Martínez no esté en condiciones de jugar, Gerónimo Rulli será el encargado de ocupar el arco argentino. Por lo tanto, la evolución del "Dibu" aparece como uno de los puntos centrales de la preparación, ya que su disponibilidad condicionará una de las primeras decisiones de la formación.

La defensa y la disputa por el lateral izquierdo

En la última línea también existen cuestiones por resolver, aunque tres futbolistas aparecen como las principales alternativas para integrar la defensa. Agustín Giay, Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez cuentan con buenas posibilidades de formar parte del equipo que enfrentará a Uruguay.

La principal disputa en ese sector está concentrada en el lateral izquierdo, donde Nicolás Tagliafico tendría una leve ventaja sobre Facundo Medina. Ambos futbolistas aparecen entre las opciones que analiza Scaloni, aunque la situación todavía no está completamente definida.

La decisión final dependerá de los últimos ensayos y de la evaluación que realice el entrenador sobre las distintas alternativas disponibles. En ese contexto, la competencia por un lugar entre los titulares continúa abierta, mientras el cuerpo técnico busca completar una defensa que pueda responder a las exigencias de un clásico sudamericano.

Un mediocampo con nombres que ganan terreno

La mitad de la cancha presenta un panorama algo más definido en comparación con otros sectores del equipo. Enzo Fernández y Alexis Mac Allister son dos de los futbolistas que cuentan con mayores posibilidades de comenzar el partido desde el arranque.

A ellos se sumaría Exequiel Palacios, quien también aparece entre las alternativas con posibilidades de integrar el mediocampo titular. La presencia de estos nombres permite observar una estructura que comienza a tomar forma, aunque todavía existe una disputa por los lugares disponibles.

En ese escenario aparece Valentín Barco, que también busca ganarse un espacio entre los once elegidos. Su presencia entre las alternativas demuestra que Scaloni todavía analiza distintas combinaciones antes de tomar una decisión definitiva.

El entrenador cuenta con las últimas prácticas para evaluar las opciones y determinar qué futbolistas se encuentran en mejores condiciones para afrontar el compromiso frente a Uruguay.

La ofensiva también espera una definición

En el sector ofensivo, Nicolás Paz y Julián Álvarez aparecen como dos de los principales candidatos para integrar la formación inicial. Sin embargo, el tercer puesto en el ataque todavía presenta una competencia directa entre Gianluca Prestianni y Thiago Almada.

Por el momento, Prestianni tendría una ventaja sobre Almada, aunque la definición llegará después de los últimos ensayos. La elección de Scaloni estará orientada a encontrar la combinación que considere más adecuada para un encuentro que tendrá una exigencia especial por tratarse de un clásico sudamericano.

De esta manera, mientras algunos nombres parecen contar con mayores posibilidades de estar desde el comienzo, otros todavía deberán esperar la decisión del entrenador. La conformación del ataque constituye uno de los aspectos que permanecen abiertos dentro de la planificación futbolística.

Un partido especial después de la despedida de Messi

El compromiso ante Uruguay tendrá, además, un significado particular para el seleccionado argentino, ya que será el primero desde la despedida de Lionel Messi, producida durante el amistoso frente a Benín.

En ese contexto, la expectativa estará centrada en el funcionamiento colectivo y en las respuestas que pueda ofrecer el equipo en una nueva presentación internacional. El clásico en La Bombonera representará una nueva oportunidad para observar el trabajo del conjunto nacional y las decisiones futbolísticas que adopte Scaloni en esta etapa.

El último entrenamiento y las definiciones de Scaloni

Antes del encuentro, Argentina realizará este jueves, desde las 17, su último entrenamiento, que se desarrollará a puertas cerradas. Esa práctica será la instancia final para que el entrenador termine de definir los once titulares y ajuste los detalles tácticos de cara al enfrentamiento con Uruguay.

Una vez concluido el trabajo, Scaloni brindará una conferencia de prensa en la que también se esperan novedades relacionadas con su futuro al frente de la Selección.

En ese sentido, se estima que durante la atención a los medios se concrete el anuncio oficial de la renovación de su contrato hasta el Mundial de 2030. La confirmación aportaría certezas sobre la continuidad del proyecto deportivo que conduce al equipo nacional.

Córdoba, el segundo destino de la doble fecha FIFA

Después del clásico frente a Uruguay, la delegación argentina viajará con la mirada puesta en Córdoba, donde completará la doble fecha FIFA. El martes 17 de noviembre, desde las 20, el seleccionado enfrentará a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes.

Ese encuentro marcará el cierre de la doble jornada internacional y también de la última ventana FIFA del año.

Por ahora, sin embargo, toda la atención del cuerpo técnico y del plantel está concentrada en el primer desafío. Scaloni deberá resolver las incógnitas que todavía persisten, definir quién ocupará el arco, completar la defensa y establecer las combinaciones en el mediocampo y el ataque.

Con diez futbolistas que ya aparecen entre las principales posibilidades surgidas del último ensayo y varias disputas todavía abiertas, la Selección argentina transita las horas decisivas para encontrar su formación ante Uruguay. La última práctica será el paso definitivo antes de que el equipo salga a la cancha este viernes en La Bombonera.