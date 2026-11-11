Dolor en el fútbol argentino: murió Carlos Babington, máximos ídolo de Huracán

El fútbol argentino se encuentra de luto tras conocerse la muerte de Carlos Babington, quien falleció a los 77 años y fue considerado uno de los máximos ídolos de la historia del Club Atlético Huracán. Su trayectoria estuvo estrechamente vinculada con la institución de Parque Patricios, donde dejó una huella en distintas etapas: primero como futbolista, luego como director técnico y finalmente como presidente.

Conocido popularmente como "El Gringo", Babington fue una pieza fundamental del equipo que conquistó el Campeonato Metropolitano de 1973, el único título de liga que Huracán obtuvo durante el profesionalismo. Años más tarde, desde el banco de suplentes, volvió a conducir al Globo hacia la máxima categoría del fútbol argentino, con los ascensos conseguidos en 1990 y 2000.

Su recorrido deportivo también incluyó experiencias en el fútbol europeo y estadounidense, además de su paso por Banfield, con el que obtuvo otro título de la Primera Nacional. De esta manera, su carrera abarcó diferentes funciones dentro del fútbol, desde su desempeño en el campo de juego hasta la conducción técnica y la gestión institucional.

Sus primeros años en Huracán y el título de 1973

La carrera profesional de Babington comenzó en Huracán, en 1969, cuando tenía apenas 20 años. Permaneció en el club hasta 1974, período durante el cual disputó 190 partidos y convirtió 84 goles.

En esos años se consolidó como uno de los futbolistas destacados del equipo y tuvo un papel decisivo en la campaña que terminó con la consagración del Metropolitano de 1973. Aquel campeonato representó un acontecimiento central para la historia deportiva de Huracán, ya que continúa siendo el único título de liga obtenido por la institución en el profesionalismo.

La participación de Babington en aquel equipo campeón quedó asociada a uno de los momentos más importantes del Globo. Su rendimiento y sus goles formaron parte de una etapa que lo convirtió en uno de los grandes referentes del club.

El Mundial de Alemania 1974 y su experiencia en el exterior

Después de su participación en el Mundial de Alemania 1974, Babington continuó su carrera fuera del país. Fue contratado por el Wattenscheid, equipo que competía en la segunda división de Alemania.

Su experiencia en el fútbol alemán formó parte de una trayectoria que también lo llevó a jugar en Estados Unidos. Sin embargo, antes de esa etapa, en 1978 regresó a Huracán, el club donde había iniciado su recorrido como profesional y con el que había alcanzado la consagración más importante de su etapa como jugador.

Durante los últimos años de su carrera, Babington integró el plantel del Tampa Bay Rowdies, de Estados Unidos. Finalmente, puso punto final a su trayectoria como futbolista profesional en 1983, cuando jugaba en Junior de Barranquilla, en Colombia.

Los títulos y ascensos como director técnico

Tras finalizar su etapa como jugador, Babington continuó ligado al fútbol desde la dirección técnica. En esa función también consiguió resultados destacados, especialmente al frente de Huracán, al que condujo hacia dos ascensos a Primera División.

El primero llegó en 1990, cuando logró que el Globo regresara a la máxima categoría. Diez años después, en 2000, volvió a alcanzar el mismo objetivo, reafirmando su vínculo con una institución en la que había sido protagonista tanto dentro como fuera del campo de juego.

Su recorrido como entrenador también tuvo un capítulo importante en Banfield, equipo con el que obtuvo el título de la Primera Nacional en 1993.

Entre los principales logros de su carrera como director técnico se destacan:

Huracán: título de la Primera Nacional y ascenso a Primera División en 1990.

Banfield: título de la Primera Nacional en 1993.

Huracán: título de la Primera Nacional y ascenso a Primera División en 2000.

Estos resultados ampliaron su reconocimiento dentro del fútbol argentino y consolidaron su condición de referente deportivo de Huracán.

Su etapa como presidente de Huracán

La relación de Babington con el Globo continuó también desde la conducción institucional. Entre 2006 y 2011 ocupó la presidencia de Huracán, en un período que tuvo momentos deportivos importantes, pero que terminó marcado por el descenso del equipo.

Durante su gestión, el club consiguió el ascenso en 2007 y alcanzó el subcampeonato del Torneo Clausura 2009. En aquella competencia, Huracán perdió el título en una polémica definición frente a Vélez.

Sin embargo, el ciclo presidencial concluyó de la peor manera desde el punto de vista deportivo. A mediados de 2011, el Globo descendió a través de un desempate frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.

De este modo, su paso por la presidencia reunió resultados de diferente signo: el regreso a Primera División, una campaña que terminó con el equipo como subcampeón y, finalmente, la pérdida de la categoría en 2011.

El mensaje de Huracán tras su fallecimiento

Luego de conocerse la muerte de Babington, el Club Atlético Huracán expresó públicamente su pesar y destacó las distintas funciones que desempeñó dentro de la institución, así como su importancia en la historia del fútbol argentino.

En el mensaje difundido, el club manifestó:

"El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Nuestro abrazo y nuestras condolencias".

La institución recordó así a quien fue campeón con la camiseta del Globo, consiguió dos ascensos como entrenador y ocupó la presidencia durante cinco años.

La muerte de Carlos Babington, a los 77 años, deja el recuerdo de una trayectoria que atravesó distintas etapas de Huracán. Desde su debut profesional en 1969 y la consagración de 1973, pasando por sus experiencias internacionales y sus títulos como entrenador, hasta su gestión dirigencial entre 2006 y 2011, "El Gringo" construyó un vínculo histórico con el club de Parque Patricios.