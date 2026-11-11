River y Lanús acordaron jugar los octavos del Torneo Clausura: cuál es la fecha

River Plate y Lanús habrían llegado a un acuerdo para disputar el partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura el próximo lunes 23 de noviembre, a las 19, en el estadio Monumental. La decisión de postergar el encuentro hasta el comienzo de la semana posterior al receso por la fecha FIFA responde a la necesidad de ambos equipos de contar con sus futbolistas convocados a las selecciones nacionales y disponer de mejores condiciones para afrontar una instancia decisiva del campeonato.

Si bien el entendimiento entre las dirigencias ya estaría alcanzado, todavía resta la confirmación oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), organismo que deberá otorgar el visto bueno definitivo para incorporar la modificación al cronograma de los octavos de final.

La alternativa del lunes surgió después de distintas negociaciones y de propuestas iniciales que no coincidían. Mientras la institución de Núñez pretendía adelantar el compromiso al viernes 20 de noviembre, la conducción de Lanús consideraba necesario que el partido se disputara, como mínimo, el domingo.

Finalmente, el lunes 23 se convirtió en el punto de equilibrio entre las dos posturas. La fecha elegida permitirá atender las necesidades deportivas de ambos planteles, tanto en lo referido a las convocatorias internacionales como a la recuperación física de los futbolistas que arrastran lesiones y molestias.

River había pedido jugar el viernes

En el caso de River, la intención inicial era disputar el encuentro el viernes 20 de noviembre, un día antes de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro.

La propuesta respondía a una preocupación del cuerpo técnico encabezado por Leonardo Ponzio, que buscaba evitar que el equipo atravesara un período demasiado prolongado sin competencia oficial. La experiencia reciente de veintiún días de inactividad previa al enfrentamiento frente a Sarmiento de Junín había sido considerada perjudicial para el rendimiento físico del plantel.

Por ese motivo, la planificación original de la institución millonaria apuntaba a adelantar el compromiso y reducir el tiempo de espera entre los partidos oficiales.

Sin embargo, las conversaciones con Lanús llevaron a modificar esa intención. Aunque el encuentro finalmente no se jugaría el viernes, la postergación hasta el lunes 23 fue bien recibida por el cuerpo técnico de River, debido a que representa una oportunidad para ampliar los plazos de recuperación de varios integrantes del plantel.

Los días adicionales permitirán trabajar con mayor margen sobre las condiciones físicas de los futbolistas que presentaban distintas molestias y que necesitan recuperar su mejor estado para afrontar el cruce eliminatorio.

Lanús priorizó el regreso de Allan Wlk

La postura inicial de Lanús estuvo vinculada principalmente con la situación de su delantero titular, Allan Wlk, quien se encontraba convocado por la selección de Paraguay para disputar compromisos internacionales en Japón.

El presidente del club, Nicolás Russo, había planteado inicialmente que el encuentro se disputara como mínimo el domingo. La posición de la institución del sur bonaerense respondía a la necesidad de disponer de su principal referencia ofensiva después de que completara su participación con el seleccionado paraguayo.

El regreso de Wlk al país estaba previsto para los días previos al fin de semana. Sin embargo, el desplazamiento internacional implicaba considerar no solamente los tiempos del viaje, sino también el desgaste físico acumulado y las consecuencias del desfase horario.

En ese contexto, disputar el partido el domingo podía representar un margen reducido para que el delantero se reincorporara al plantel y estuviera en condiciones de afrontar un compromiso de eliminación directa.

La alternativa del lunes 23 permitirá que Lanús tenga mayor previsibilidad respecto de la disponibilidad del atacante y pueda incorporarlo a la planificación deportiva una vez finalizada su participación internacional y concretado su regreso a territorio argentino.

Las otras convocatorias que Lanús había contemplado

La planificación inicial del conjunto granate también contemplaba las convocatorias de otros futbolistas que, finalmente, no pudieron viajar debido a distintas lesiones.

Entre los casos mencionados se encontraban José María Canale y Matías Sepúlveda, quienes formaban parte de las consideraciones originales del club al momento de plantear la postergación del encuentro.

De esta manera, la discusión por el calendario no estuvo limitada exclusivamente a la situación de Allan Wlk, sino que también contempló las necesidades de disponibilidad de otros integrantes del plantel.

La fecha del lunes permitirá organizar con mayor margen la preparación del equipo y resolver las cuestiones vinculadas con la conformación de la formación que enfrentará a River en el Monumental.

Los cuatro futbolistas que River espera recuperar

La postergación también representa una ventaja concreta para River, que podrá utilizar los días adicionales para avanzar en la recuperación de jugadores que arrastraban diferentes molestias físicas.

Entre los futbolistas que el cuerpo técnico espera recuperar plenamente se encuentran:

Fausto Vera.

Aníbal Moreno.

Juan Cruz Meza.

Juan Carlos Portillo.

La situación de estos jugadores forma parte de la planificación de Leonardo Ponzio de cara al compromiso de octavos de final. La disponibilidad de los cuatro futbolistas dependerá de sus respectivas evoluciones físicas y de los trabajos que puedan realizar durante los días previos al encuentro.

En particular, el caso de Juan Carlos Portillo concentra una expectativa especial debido al prolongado período que lleva sin competir. El futbolista atravesó nueve meses de inactividad como consecuencia de una grave lesión ligamentaria en la rodilla.

Su regreso a las canchas podría producirse antes del compromiso oficial frente a Lanús, ya que existe la posibilidad de que sume sus primeros minutos en un amistoso formal ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

Ese encuentro está programado para el fin de semana previo al enfrentamiento por los octavos de final del Torneo Clausura y podría representar una instancia importante para evaluar la recuperación de Portillo y su eventual reincorporación a la competencia.