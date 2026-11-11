Se definió el cronograma para los cruces de los octavos de final del Clausura: días y horarios

La Liga Profesional dio a conocer los días y horarios en los que se disputarán los duelos de los octavos de final del torneo Clausura. Los ocho encuentros se jugarán luego de lo que será la fecha FIFA y repartidos entre el viernes 20, sábado 21 y domingo 22. Además, habrá un partido el miércoles 25, día en el que jugará Boca. Finalmente, también se confirmó el horario del cruce entre River y Lanús.

Con la oficialización de los cruces, el Xeneize cerrará los octavos de final ante Independiente Rivadavia el miércoles 25 de noviembre a las 21 en la Bombonera. Esto se debe a que el equipo de Rodolfo Arruabarrena deberá jugar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro el sábado 21, desde las 19.30 horas.

Luego de que se hayan manejado distintos días y horarios, desde la Liga profesional decidieron que River y Lanús se dispute en el Monumental el domingo a las 19.

Torneo Clausura 2026: fixture de octavos de final, fechas y horarios

Viernes 20 de noviembre

20.00 Vélez (3A) - Belgrano (6B)

Sábado 21 de noviembre

15.00 Defensa y Justicia (4A) - Barracas Central (5B)

17.00 Argentinos (2B) - Independiente (7A)

Domingo 22 de noviembre

16.00 Rosario Central (1B) - Gimnasia (Mza.) (8A)

19.00 River (4A) - Lanús (5B)

22.00 Instituto (1A) - Huracán (8B)

Lunes 23 de noviembre

17.00 Gimnasia (3B) - Newell's (6A)

Miércoles 25 de noviembre

21.00 Boca (2A) - Ind. Rivadavia Mza. (7B)

Cómo se juegan los playoffs del Torneo Clausura 2026

Luego de la disputa de 16 partidos en la fase regular, comienza la etapa de playoffs del Torneo Clausura: el camino de los clasificados iniciará en octavos de final. Luego, siguiendo el formato de partido único con localía del mejor ubicado, los mata-mata continuarán con los cuartos de final y las semifinales.

La gran final del certamen se disputará el sábado 12 de diciembre de 2026 en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, con horario a confirmar.

En caso de empate en los 90 minutos, el vencedor se definirá por penales.