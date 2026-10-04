Scaloni anticipa la despedida de Messi: "Va a ser un día inolvidable para todos"

La Selección argentina goleó 7-0 a Burkina Faso y ahora se prepara para un partido que estará atravesado por una carga emocional diferente. Este martes, en el Monumental, la Albiceleste enfrentará a Benín y Lionel Messi jugará su último partido con el seleccionado.

El entrenador Lionel Scaloni habló sobre lo que espera para esa jornada y anticipó una despedida marcada por la emoción. La figura de Messi, su recorrido con la camiseta argentina y lo que representa su presencia dentro del campo de juego estarán en el centro de una noche que, según el propio técnico, quedará para siempre en la memoria de quienes formen parte.

"Imagino mucha emoción. Desde el momento que pise el Monumental, va a ser un día inolvidable para todos", expresó Scaloni.

El entrenador también agradeció ser parte de ese momento y dejó en claro que la jornada tendrá un protagonista indiscutido: Messi. "Agradezco ser parte de eso porque va a ser su día, y el de los compañeros que le dieron la mayor alegría futbolística. Yo seré un espectador", afirmó. Aunque remarcó que el encuentro será afrontado con seriedad, también admitió que quiere disfrutar el tramo final de la presencia del capitán dentro del seleccionado.

"Lo afrontaremos con seriedad pero voy a disfrutar de este tiempo que queda", sostuvo.

El Monumental como escenario de la despedida

La expectativa alrededor de la despedida también se refleja en la cantidad de personas que hubieran querido estar presentes. Scaloni fue contundente al describir la dimensión de esa convocatoria y aseguró que la capacidad del estadio no habría alcanzado para contener toda la demanda.

"Si hubieran habido cinco Monumentales, se hubieran llenado. Porque todos querían estar en la despedida de Messi", señaló.

Detrás de esa afirmación aparece también el reconocimiento de que la despedida traerá consigo una sensación inevitable de nostalgia. El entrenador explicó que la ausencia futura de Messi será sentida más allá de los resultados o de la continuidad de la Selección argentina.

"Queda la nostalgia de que no va a estar. Y no sólo desde lo futbolístico, que de última hay que seguir jugando", manifestó. Para Scaloni, el aspecto más difícil de reemplazar no está solamente relacionado con las condiciones futbolísticas del rosarino. Hay algo más profundo vinculado con su presencia y con aquello que genera cada vez que pisa una cancha.

"La sensación de tenerlo en cancha, es algo único. Lo que él transmite en un campo de fútbol no se lo vi a nadie, y eso es lo que más vamos a extrañar", expresó.

Después, agregó una definición que sintetiza la relación entre el futuro de la Selección y la despedida de su principal figura: "Después, la Selección argentina seguirá estando. Pero se lo extrañará".

El respeto por Burkina Faso después de una goleada

Más allá de la despedida que se viene, Scaloni también se refirió al partido ante Burkina Faso, una presentación que terminó con una goleada por 7-0 pero que estuvo acompañada por una desorganización previa.

A pesar de ese contexto, el técnico destacó especialmente la actitud de los jugadores que representaron al seleccionado africano y consideró que ese comportamiento debía ser reconocido.

"Siempre se sacan conclusiones. Pueden decir: 'bueno, no sé...'. Pero hay que rescatar la actitud, en ningún momento se relajaron", sostuvo. Para Scaloni, un principio fundamental pasa por mantener siempre el compromiso, independientemente de la magnitud del rival o de las circunstancias que rodeen a un partido.

"La sensación de desgano no puede estar. Hay que respetar a la gente, al rival y a la camiseta", remarcó.

El entrenador reveló además cuál fue uno de los mensajes centrales que transmitió al grupo antes del partido. "Lo que dije en la charla es que esto es ser jugador de Selección. Hay que jugar contra todos los rivales de la misma manera", explicó.

En esa evaluación también encontró elementos positivos, particularmente por la posibilidad de permitir que nuevos jugadores tengan sus primeras experiencias con la camiseta argentina.

"Hay cosas positivas, y haber podido hacer debutar a los chicos nos ha gustado", indicó.

La explicación sobre las once modificaciones

Otro de los puntos que Scaloni explicó estuvo relacionado con la cantidad de cambios realizados durante el encuentro. El director técnico precisó que existe una reglamentación que permite realizar una cantidad excepcional de modificaciones cuando se cumplen determinadas condiciones. "Lo de la cantidad de cambios, hay un reglamento que, si la FIFA está notificada y el rival acepta, se pueden hacer once modificaciones. Nos aseguramos de eso", declaró.

De esta manera, la gran cantidad de variantes implementadas durante el partido contra Burkina Faso tuvo como respaldo esa posibilidad reglamentaria y la aceptación correspondiente por parte del rival.

Los jóvenes aportan frescura, pero Scaloni pide paciencia

La aparición de nuevos nombres en la Selección argentina fue otro de los temas destacados por el entrenador. Scaloni valoró especialmente el aporte de los jugadores jóvenes y consideró que su presencia genera una energía positiva dentro del plantel.

"Todos los chicos jóvenes están aportando frescura, y las ganas de querer estar", afirmó.

Sin embargo, el técnico también hizo un pedido específico respecto de la manera en que debe desarrollarse el crecimiento de esos futbolistas. En particular, se refirió a Flores y remarcó que su evolución debe darse de manera progresiva. "A Flores hay que llevarlo poco a poco pero, como dije antes, hay que cuidarlo. No tienen que cargar con tanta responsabilidad", explicó.

Scaloni planteó así una mirada de largo alcance sobre las nuevas promesas, al señalar que esos jugadores pueden convertirse en protagonistas de futuras alegrías para el seleccionado, pero sin exigirles más de lo necesario durante sus primeras experiencias.

"Estos chicos nos darán alegrías, pero hay que llevarlos poco a poco", amplió.

Un calendario con pocas opciones para noviembre

Finalmente, Scaloni se refirió al futuro inmediato de la Selección y reconoció que existen dificultades para definir al próximo rival de cara a noviembre.

El entrenador explicó que el margen de elección es muy reducido porque buena parte de los equipos ya tienen compromisos definidos. "En noviembre no tenemos muchas opciones, estamos barajando los equipos que están libres. No es que podemos elegir, no hay muchas", señaló.

La situación, según detalló, se debe a que "está todo ya cerrado, bloqueado". Por ese motivo, anticipó que probablemente la Argentina deba viajar al exterior para disputar sus próximos compromisos.

"Seguramente iremos afuera a jugar", afirmó. Aun así, dejó planteada una preferencia clara respecto del nivel de los rivales que le gustaría enfrentar: "Al final me gustaría enfrentar a rivales potentes pero, si no se enfrentan, siempre tratamos de buscar lo positivo".

Una despedida y el inicio de otra etapa

La goleada ante Burkina Faso deja ahora paso a una jornada completamente diferente. El encuentro frente a Benín, este martes en el Monumental, tendrá como eje central la despedida de Messi y todo lo que su figura representa para la Selección argentina.

Scaloni anticipa una noche cargada de emoción desde el mismo momento en que el rosarino pise el campo de juego. El entrenador reconoce el carácter irrepetible de su presencia y admite que será también un espectador de una jornada que considera inolvidable.

Al mismo tiempo, el técnico busca mantener el equilibrio entre esa emoción y las obligaciones propias de la Selección. Por eso destaca el respeto por los rivales, la responsabilidad de vestir la camiseta argentina, la aparición de jóvenes jugadores y la necesidad de continuar trabajando aun cuando una figura histórica abandone el equipo.