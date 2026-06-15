"No me pidas que no vuelva a intentar": el emocionante posteo de la Selección argentina

A pocas horas del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, una publicación realizada por varios integrantes del plantel dirigido por Lionel Scaloni generó una enorme repercusión en redes sociales y despertó la ilusión de miles de hinchas que esperan el comienzo de una nueva aventura mundialista.

La secuencia, compartida por distintos futbolistas de la Albiceleste, tiene como protagonista central a Lionel Messi y está acompañada por una canción que ocupa un lugar especial en la memoria reciente del fútbol argentino. La combinación de imágenes, música y contexto fue suficiente para que la publicación se viralizara rápidamente y se convirtiera en uno de los temas más comentados de la previa del partido ante Argelia.

En un clima marcado por la expectativa y la ilusión de defender el título conseguido en Qatar 2022, el mensaje transmitido por los jugadores fue interpretado por muchos aficionados como una declaración de confianza y de compromiso con el desafío que representa una nueva Copa del Mundo.

Messi lidera una imagen que recorrió las redes

El video muestra a los futbolistas argentinos caminando juntos en cámara lenta luego de descender de un micro identificado con los colores nacionales.

La escena está cuidadosamente compuesta y presenta una imagen de unidad grupal. Sin embargo, existe una figura que sobresale de manera natural sobre el resto. Al frente de la formación aparece Lionel Messi, con una expresión seria y concentrada, avanzando con la mirada fija hacia adelante mientras detrás suyo lo acompañan varios de sus compañeros.

La presencia del capitán como líder visual de la secuencia no pasó inadvertida para los seguidores de la Selección, que rápidamente comenzaron a compartir el material y a comentar cada detalle de la publicación.

Entre quienes difundieron el video en sus redes sociales se encuentran varios integrantes del plantel nacional. Los futbolistas que compartieron la secuencia fueron:

• Cristian Romero.

• Rodrigo De Paul.

• Giovani Lo Celso.

• Nahuel Molina.

• Lisandro Martínez.

• Otros integrantes del seleccionado argentino.

La publicación conjunta reforzó la sensación de cohesión dentro del grupo y fue interpretada como una muestra de respaldo mutuo en la antesala de uno de los desafíos más importantes del calendario deportivo.

🇦🇷 El video que compartieron los jugadores de la #SelecciónArgentina en la previa al debut en el Mundial ante Argelia. 🔜🏆 pic.twitter.com/UgUcWAnz8Z — TyC Sports (@TyCSports) June 15, 2026

La canción que despertó recuerdos de Qatar 2022

Más allá de las imágenes, uno de los aspectos que más llamó la atención fue la elección musical. Todos los jugadores utilizaron un fragmento de "Arrancármelo", la reconocida canción de Wos. La selección del tema generó un fuerte impacto emocional entre los hinchas debido a un detalle que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Se trata de la misma canción que Lionel Messi había utilizado en una recordada publicación realizada después de la conquista del Mundial de Qatar 2022.

Ese antecedente convirtió al tema en un símbolo para muchos aficionados argentinos, que lo asocian directamente con uno de los momentos más importantes de la historia reciente del deporte nacional.

Por ese motivo, la utilización de la canción en la previa del Mundial 2026 fue interpretada como una señal cargada de significado.

Una frase que alimentó todo tipo de interpretaciones

La parte de la canción elegida para acompañar las imágenes fue otro de los elementos que despertó reacciones.

El fragmento compartido por los jugadores expresa:

• "Y no tengo planeado morirme desangrado".

• "Y no, no me pidas que no vuelva a intentar".

• "Que las cosas vuelvan a su lugar".

La letra rápidamente dio lugar a múltiples interpretaciones por parte de los usuarios.

Para miles de hinchas, las palabras parecieron estar directamente vinculadas con el objetivo que persigue la Selección argentina en esta Copa del Mundo: volver a conquistar el máximo trofeo internacional y defender la corona obtenida en Qatar.

La combinación entre la letra de la canción, la presencia de Messi y el contexto previo al debut generó una fuerte identificación emocional entre los seguidores del equipo nacional.

Una reacción inmediata entre jugadores e hinchas

La repercusión de la publicación fue prácticamente instantánea. En cuestión de minutos, el video comenzó a multiplicarse en distintas plataformas digitales y recibió miles de comentarios, reacciones y mensajes de apoyo.

Entre quienes respondieron a la publicación también aparecieron figuras vinculadas a la historia reciente de la Selección argentina.

Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Ángel Di María. El futbolista, protagonista fundamental en la histórica consagración de Qatar 2022, reaccionó al posteo, sumándose a la ola de mensajes que acompañó la difusión del video.

Además de los comentarios de otros jugadores, miles de usuarios expresaron su entusiasmo ante lo que consideraron una muestra de confianza y compromiso por parte del plantel.

El protagonismo de Messi en la previa mundialista

Aunque Lionel Messi no compartió el video en sus propias redes sociales, su presencia dentro de la secuencia fue suficiente para convertir la publicación en un fenómeno viral.

La figura del capitán ocupa un lugar central tanto dentro como fuera del campo de juego y cada uno de sus movimientos suele generar una enorme repercusión entre los aficionados. En esta oportunidad, su imagen encabezando al grupo fue interpretada como un símbolo de liderazgo en la previa del debut mundialista.

La escena también reforzó la imagen de un plantel unido detrás de su referente histórico, en un torneo que representa una nueva oportunidad para competir por el máximo objetivo del fútbol internacional.