Scaloni le bajó el tono a la polémica tras los dichos de Lamine Yamal sobre Argentina

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, evitó alimentar la polémica generada por las declaraciones de Lamine Yamal y respaldó al delantero español, quien había afirmado que el partido entre España y Francia reunía a "las dos mejores selecciones del Mundial 2026".

Las palabras del futbolista fueron interpretadas por muchos hinchas argentinos como un desaire hacia la Albiceleste, vigente campeona del mundo y todavía en competencia por el título. Sin embargo, el técnico le restó importancia durante la conferencia de prensa previa al encuentro frente a Suiza por los cuartos de final.

"Es una final anticipada"

Consultado sobre las declaraciones de Yamal, Scaloni respondió con tranquilidad y reconoció la jerarquía de ambos seleccionados europeos.

"No escuché lo que dijo Lamine, pero claro que es una final anticipada si son dos grandes equipos, los dos favoritos. Uno de los dos va a quedar en el camino, lamentablemente."

El entrenador sostuvo que no le parece incorrecto destacar ese enfrentamiento y remarcó que España y Francia figuran entre los principales candidatos al título.

"No me parece mal lo que haya dicho porque es la realidad. Posiblemente son dos de los favoritos."

Un mensaje que desactivó la polémica

Las declaraciones del técnico contrastaron con la reacción que generó el comentario de Yamal en las redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron que no mencionara a la Selección argentina entre las principales favoritas del torneo.

Lejos de profundizar esa discusión, Scaloni optó por un mensaje conciliador y volvió a destacar el nivel futbolístico de ambos equipos europeos, al señalar que solo uno de ellos podrá alcanzar la final.

Su vínculo con España

Además del respeto deportivo, Scaloni mantiene un fuerte vínculo con España, país en el que desarrolló gran parte de su carrera como futbolista y entrenador.

En una entrevista concedida tiempo atrás al programa español El Partidazo de COPE, incluso reconoció que no descarta dirigir algún día a la selección española.

"¿Por qué no? España me dio un montón y es mi segunda casa. Me tratan increíblemente bien y me siento parte de este país."

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