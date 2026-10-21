Scaloni llegó a un acuerdo con la AFA y seguirá al frente de la Selección Argentina hasta 2030

Lionel Scaloni llegó a un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para continuar al frente de la Selección Argentina después de diciembre. El entendimiento contempla la firma de un vínculo por dos años, hasta 2028, con una cláusula de renovación automática que permitiría extender su permanencia hasta el Mundial de 2030, siempre que ambas partes estén de acuerdo.

La decisión llegó después de un período de reflexión por parte del entrenador y de una reunión con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, en medio de la fecha FIFA. Finalmente, el hombre nacido en Pujato dio el sí para seguir conduciendo al combinado nacional, con la posibilidad de completar al menos diez años consecutivos en el cargo, al que llegó en 2018.

La proyección deportiva apunta a que Scaloni permanezca hasta la Copa del Mundo de 2030, cuyo partido inaugural se jugará en Argentina. Sin embargo, el acuerdo tendrá como punto de partida contractual el período que se extiende hasta 2028, con la renovación automática sujeta al consentimiento de las partes.

Los detalles económicos y la expectativa por el anuncio oficial

Las negociaciones llegaron a buen puerto después de que se resolvieran distintos aspectos del contrato, especialmente aquellos vinculados a las condiciones económicas. Con ese punto encaminado, la continuidad del entrenador quedó acordada, aunque todavía resta una comunicación formal que confirme los términos del entendimiento.

Hasta el momento, el único comunicado oficial de la AFA sobre el tema es el que se difundió cuando Scaloni y Tapia comenzaron las conversaciones. En los próximos días podría producirse un nuevo anuncio por parte de la máxima autoridad del fútbol argentino.

Otra posibilidad es que la confirmación se concrete durante la fecha FIFA prevista entre el 9 y el 17 de noviembre, período en el que el técnico estará en el país. De ese modo, la definición sobre su futuro podría coincidir con la última presentación internacional del seleccionado en el año.

Dos amistosos para cerrar el año y seguir probando jugadores

La Selección Argentina despedirá el año durante la próxima fecha FIFA de noviembre, con rivales y sedes confirmados. El calendario contempla dos partidos amistosos en los que Scaloni continuará evaluando futbolistas y buscando alternativas para el recambio de cara al próximo Mundial.

El primer compromiso será el viernes 13 frente a Uruguay, en la Bombonera, con horario todavía por definir. El segundo encuentro se disputará el día 17 ante Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

Los partidos ofrecerán una nueva oportunidad para observar jugadores en el marco de la preparación del equipo, aunque el entrenador deberá afrontar ausencias importantes por sanciones disciplinarias y una situación física que mantiene en duda a uno de sus delanteros.

Sanciones y una incógnita en el ataque argentino

Para los amistosos de noviembre, Scaloni no podrá contar con Leandro Paredes ni con Nahuel Molina, ambos sancionados por la FIFA a raíz de los incidentes posteriores a la final del Mundial 2026.

Paredes, mediocampista de Boca, recibió una suspensión de diez fechas y todavía debe cumplir siete. Por su parte, el lateral derecho de la Roma fue castigado con siete partidos y aún tiene cuatro fechas pendientes de cumplimiento.

A esas bajas se suma la incertidumbre por Lautaro Martínez. El delantero del Inter sufrió un desgarro y, hasta el momento, sería baja para los compromisos de la Selección.

Con el acuerdo entre Scaloni y la AFA encaminado, la atención se concentra ahora en la confirmación oficial de su continuidad y en los últimos partidos del calendario anual. La planificación hacia 2030 comienza a tomar forma, mientras el cuerpo técnico trabaja en la renovación del plantel y en la búsqueda de alternativas para sostener el proyecto deportivo de la Selección Argentina.