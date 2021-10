Scaloni: No estoy en una buena situación familiar como para pensar en el Mundial

La Selección Argentina está pasando un momento muy dulce desde lo futbolístico, demostrando que puede ganar brillando, como contra Uruguay, o con un desarrollo más trabajoso, como en este último partido contra Perú, pero Lionel Scaloni reveló que el proceso de Eliminatorias está afectando negativamente su vida personal.

En la conferencia de prensa posterior al partido, el DT de la Selección fue consultado sobre si el equipo que está conformando será el de Qatar, y su respuesta sorprendió a todos: "Lo primero que quiero hacer es irme a mi casa, que hace mucho tiempo que no veo a mi familia. No estoy atravesando una situación familiar buena como para estar pensando en el Mundial, me quiero ir".

Ampliando sobre este punto, el entrenador de Pujato confesó que sintió alivio por la finalización de esta fecha FIFA por el agotamiento mental que le produjo: "Hoy se terminó esta triple fecha y ya veremos qué hacemos más adelante. Fueron momentos muy difíciles para mí y para mi familia y no estoy para pensar en un Mundial. Sinceramente, no me interesa en absoluto".

Argentina marcha segunda en la clasificación, a seis puntos de Brasil con el resultado del partido entre ambos pendiente, y si consigue triunfos en los próximos dos partidos de noviembre sellará su boleto a la cita mundialista del año que viene.