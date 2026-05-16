Alarma en Boca: Milton Giménez volvió a sentir una molestia y se hizo estudios a días de un partido clave

A días de un partido decisivo por la Copa Libertadores, Boca recibió una noticia que generó preocupación puertas adentro. Milton Giménez, quien se perfilaba para ser titular ante Cruzeiro en la Bombonera, sufrió una molestia física y debió realizarse estudios médicos para determinar la gravedad de la situación.

El delantero arrastra un semestre marcado por inconvenientes físicos. Después de haber logrado recuperarse de distintas lesiones, ahora volvió a sentir dolor, esta vez en el talón, justo en la previa de uno de los encuentros más importantes del ciclo de Claudio Úbeda.

Sin embargo, en medio de la alarma inicial, en Boca llevaron tranquilidad: los estudios descartaron que presente una dolencia. De esta manera, el exBanfield continúa en carrera para jugar el próximo martes frente al conjunto brasileño, aunque su evolución será seguida de cerca durante los entrenamientos de los próximos días.

Milton Gimenez, Ezequiel Zeballos y Milton Delgado Delgado. Boca vs Defensa y Justicia. Fcha 16 Torneo Apertura Liga Profesional Argentina.

La situación tomó todavía más relevancia por el contexto ofensivo del equipo. Adam Bareiro quedó descartado por un desgarro y ya trabaja pensando en llegar al duelo posterior ante Universidad Católica, por lo que Giménez aparece como el principal candidato para acompañar a Miguel Merentiel en el ataque.

Ahora, Úbeda deberá definir si lo arriesga desde el arranque o si opta por otra alternativa ofensiva para un cruce que puede marcar el rumbo inmediato de Boca en la temporada. Es que la clasificación a la próxima instancia de la Libertadores se transformó en el gran objetivo luego de la temprana eliminación en el Torneo Apertura frente a Huracán.

Además de la duda alrededor de Giménez, el entrenador tendrá que meter mano en otras zonas del equipo. Santiago Ascacibar no podrá jugar por haber sido expulsado ante Barcelona de Ecuador y su reemplazante saldría entre Ander Herrera y Tomás Belmonte.

En defensa también habría cambios. Marcelo Weigandt no logró sostener buenos rendimientos en los últimos partidos y el cuerpo técnico analiza darle una oportunidad a Malcom Braida. El lateral, habitual suplente de Lautaro Blanco, dejó buenas sensaciones en sus últimas apariciones y podría ocupar el sector derecho de la defensa ante Cruzeiro.