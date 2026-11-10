Un jugador de Boca declaró como imputado en una causa por narcotráfico

El mediocampista de Boca Carlos Palacios viajó a Chile para declarar en una causa por tráfico de drogas, en la que su suegro está en prisión preventiva.

El futbolista quedó relacionado con la causa ya que, en el momento de la detención, su familiar viajaba en una camioneta Mercedes-Benz que transportaba más de 1.400 kilos de sustancias ilícitas y estaba a nombre del jugador.

Su abogado, el Dr. Felipe Moraga, aclaró que sobre el jugador no recaen medidas cautelares y que su presencia ante la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) fue únicamente para brindar información sobre el vehículo y los documentos de compra.

Poco después de formar parte de un campeonato memorable para Boca, que levantó una copa luego de tres años y medio y con un final agónico ante Defensa y Justicia, Carlos Palacios tuvo que viajar a Chile a prestar declaración.

El jugador volvió a su país este lunes y fue entrevistado durante alrededor de dos horas junto a su abogado. Además, tuvo que presentar documentos que acreditaran la propiedad de la camioneta Mercedes-Benz decomisada durante la detención de su suegro.

En cuanto a la camioneta, en la que se encontró pasta base de cocaína, Palacios tuvo que demostrar que la había adquirido de manera legal, mediante un crédito y la entrega de otro automóvil como parte de pago, y que la había dejado en Santiago cuando se concretó su transferencia a Boca el año pasado.

Además, el jugador de 26 años comentó que no dio autorización a que su suegro la utilice y que se enteró del uso que le estaba dando cuando vio el reportaje de su detención.

Según su abogado, esta situación judicial le trajo "muchos problemas laborales", ya que "al presidente del club, Juan Román Riquelme, no le parece muy agradable esta situación".



