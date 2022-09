Se presentó el torneo del Circuito de Ajedrez Minero que se llevará a cabo en Catamarca

Este viernes se presentó el Torneo Abierto Circuito de Ajedrez Minero de la República Argentina, el certamen más grande del año que se disputará este fin de semana en Catamarca en el Predio Ferial.

La conferencia de prensa contó con la presencia del Gran Maestro Sandro Mareco (N° 1 de Latinoamérica); la Maestra Internacional Carolina Luján (N° 1 del Ranking Femenino Argentino); el Gran Maestro Internacional Pablo Ricardi; el presidente de la Asociación Catamarca Ajedrez, Rubén Vega; el presidente de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros de la Nación (CAPMIN), Manuel Benítez y el secretario de la Cámara; Matías Baglietto.

Mareco indicó que "es la primera vez que estoy en Catamarca. Agradezco la invitación y el esfuerzo de realizarlo. Es muy importante que se repitan este tipo de torneos y siga creciendo el Circuito Minero".

A su vez, Luján dijo que "no hay muchos torneos importantes en la región así que es muy bueno tener este torneo acá en Catamarca. Valoro el esfuerzo por traer el Circuito Minero. Agradezco la confianza. Empezar a tener este tipo de torneos es fundamental para el crecimiento del deporte".

"Que la gente de Catamarca se acerque y esté sea el punto de partida. El ajedrez es una herramienta de cultura. Esperamos que el torneo sea un éxito y siga creciendo en ajedrez en Catamarca", añadió Ricardi.

En tanto que el presidente de la Asociación Catamarca Ajedrez, Rubén Vega, explicó que "somos una institución joven, pero tenemos un gran equipo de trabajo. Tiene que saber todo el país de la calidad de los jugadores que estarán en este torneo. De Catamarca, llevaremos al país y al mundo este gran torneo".

El presidente de CAPMIN, Manuel Benítez expresó que "el ajedrez es una disciplina que les enseña a crecer a los jóvenes de cada rincón de la Provincia y de todo el país. Es un proyecto construido por todas las partes, es la única forma. Hoy nos reúne el ajedrez con los mejores jugadores".

Finalmente, el secretario de CAPMIN, Matías Baglietto sostuvo que "Catamarca nos recibió con los brazos abiertos. Es el mejor torneo de Argentina, saliendo de Buenos Aires. No es común tener 30 maestros".

Sobre el Torneo Abierto Circuito de Ajedrez Minero de la República Argentina

Este sábado 17 y domingo 18 de septiembre se disputará uno de los certamen más grandes del año en la provincia de Catamarca. El mismo tendrá lugar en el Pabellón "Peregrina Zarate" del Predio Ferial con más de 200 inscriptos.

El certamen, que fue declarado de Interés Parlamentario, por parte de la Cámara de Diputados de la Provincia, entregará 800 mil pesos en premios, convocando a los máximos exponente de la disciplina del país, con la organización de CAPMIN, junto a la Cámara Provincia de Proveedores Mineros de Catamarca (CAPPROMIN), la Catamarca Ajedrez, Vicegobernación de la Provincia de Catamarca, Secretaría de Deportes y Recreación y la Unión Industrial Catamarca (UICa).

La modalidad de juego será a Sistema Suizo- IRT rápido, a 9 rondas, de 15 minutos más 5 segundos de incremento y será válido para ELO rápido FIDE (Federación Internacional de Ajedrez).

Asimismo, se llevará a cabo el Encuentro Nacional de Ajedrez Infanto Juvenil Minero, en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18. La modalidad de este Encuentro será a 9 rondas, por Sistema Suizo de 15 minutos + 5 segundos de incremento.