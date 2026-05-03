Se reprogramó el horario del GP de Miami por riesgo de tormentas eléctricas

La Fórmula 1 confirmó una modificación relevante en la programación del Gran Premio de Miami previsto para el domingo, luego de que el pronóstico meteorológico anticipara tormentas eléctricas y lluvias intensas en el horario originalmente estipulado para la competencia.

Según informó la FIA en un comunicado oficial, la largada fue adelantada a las 14:00 (hora de la Argentina), lo que implica un cambio significativo respecto del horario inicial pactado para las 17:00 (hora de la Argentina).

El ajuste se definió tras un proceso de consulta entre las partes involucradas en la organización del evento:

FIA (Federación Internacional del Automóvil)

Fórmula 1

Promotor del Gran Premio de Miami

La decisión se tomó bajo un criterio central: la seguridad de los pilotos, equipos y público presente.

El factor climático y la normativa de seguridad en Florida

El cambio de horario no responde únicamente a una previsión deportiva, sino también a una normativa vigente en el estado de Florida, que establece que cualquier evento público al aire libre debe suspenderse si existe riesgo de tormenta eléctrica, con el objetivo de evitar accidentes provocados por descargas eléctricas.

En ese contexto, la FIA explicó oficialmente la medida con el siguiente comunicado:

"Tras discusiones entre la FIA, la F1 y el promotor de Miami, se ha tomado la decisión de adelantar la salida del Gran Premio de Miami del domingo a las 13:00 hora local en Miami debido al pronóstico del tiempo que se espera que traiga tormentas de lluvia más intensas más tarde en la tarde, cerca del horario original planeado para el inicio de la carrera".

El fundamento técnico del cambio se basa en la previsión de que las lluvias intensas y las descargas eléctricas se produzcan en la franja horaria en la que inicialmente estaba prevista la competencia.

Una parrilla de salida encabezada por Andrea Kimi Antonelli

En el plano deportivo, el Gran Premio de Miami ya había definido su orden de largada antes del cambio de horario, con una clasificación altamente competitiva.

El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli sorprendió al quedarse con la pole position tras imponerse en la Q3, desplazando a figuras de peso como:

Max Verstappen (Red Bull) - segundo lugar

- segundo lugar Charles Leclerc (Ferrari) - tercer lugar

- tercer lugar Lando Norris (McLaren) - cuarto lugar

- cuarto lugar George Russell (Mercedes) - quinto lugar

- quinto lugar Lewis Hamilton (Ferrari) - sexto lugar

- sexto lugar Oscar Piastri (McLaren) - séptimo lugar

- séptimo lugar Franco Colapinto (Alpine) - octavo lugar

- octavo lugar Isack Hadjar (Red Bull) - noveno lugar

- noveno lugar Pierre Gasly (Alpine) - décimo lugar

Este orden configura una parrilla inicial marcada por la mezcla de jóvenes talentos y pilotos de amplia experiencia, en un contexto ahora condicionado por la reprogramación horaria.

Franco Colapinto: rendimiento sólido y evolución dentro de Alpine

Uno de los nombres destacados del fin de semana es el del argentino Franco Colapinto, de 22 años, quien volvió a mostrar consistencia en su rendimiento dentro del equipo Alpine.

El piloto de Pilar no solo logró ubicarse en la octava posición de largada, sino que además repitió una actuación sólida en distintas sesiones del fin de semana.

En la carrera Sprint de 19 vueltas, disputada en la sesión matutina, Colapinto había largado también octavo. Sin embargo, un contacto con Max Verstappen condicionó su desempeño, lo que lo llevó a finalizar en la décima posición.

En la clasificación general, Colapinto logró imponerse internamente sobre su compañero de equipo, Pierre Gasly, en dos instancias decisivas del fin de semana. Ambos alcanzaron la Q3, pero los registros finales marcaron diferencias claras:

Franco Colapinto: 1:28.762 (8º lugar)

1:28.762 (8º lugar) Pierre Gasly: 1:28.810 (10º lugar)

Declaraciones del piloto argentino tras la clasificación

Tras la sesión clasificatoria, Colapinto expresó su satisfacción por el desempeño logrado:

"Estoy contento. Hice una Qualy muy sólida, más allá de que el auto andaba muy bien y me acompañó, por fin, después de cuatro carreras. Es un gran día para mí y para el equipo. Hice dos grandes clasificaciones, tres grandes sesiones. Fueron vueltas muy buenas, menos la última que aborté porque venía lento".

Sus declaraciones reflejan tanto la evolución del rendimiento del monoplaza como su propia consolidación dentro de la estructura de Alpine.

Un Gran Premio condicionado por la meteorología y la estrategia

El Gran Premio de Miami llega así a su jornada decisiva con un doble escenario: por un lado, una parrilla competitiva con nombres de peso en la lucha por los primeros puestos, y por otro, una modificación horaria excepcional motivada por razones de seguridad ante el riesgo de tormentas eléctricas.

El nuevo horario reconfigura no solo la logística del evento, sino también la preparación estratégica de los equipos, que deberán adaptarse a un contexto climático potencialmente inestable en un circuito ya de por sí exigente.