¿Se romperá la maldición?: Argentina volvió a ser líder del ranking FIFA

La Selección argentina volvió a ocupar el primer lugar del ranking FIFA, una noticia que representa un motivo de satisfacción para el fútbol nacional, pero que al mismo tiempo revive una curiosa estadística que acompaña a la clasificación mundial desde hace más de tres décadas.

El ascenso del conjunto dirigido por Lionel Scaloni se produjo tras una combinación de resultados registrados en el plano internacional. Por un lado, el empate en un encuentro amistoso entre las selecciones de España e Irak alteró el escenario de la clasificación. Por otro, la derrota de Francia ante Costa de Marfil terminó de modificar las posiciones y permitió que Argentina recuperara el liderazgo.

No obstante, la permanencia en ese puesto todavía no está asegurada. La Albiceleste deberá afrontar dos compromisos amistosos en los próximos días. El primero será ante Honduras, el sábado 6 de junio a las 21:00, mientras que el segundo se disputará frente a Islandia, el martes 9 desde las 21:30, ambos en horario argentino. Al mismo tiempo, tanto España como Francia también tienen encuentros amistosos programados, por lo que la clasificación continúa abierta a modificaciones.

Una noticia que mezcla orgullo y superstición

La vuelta al primer lugar del ranking FIFA fue recibida con entusiasmo, aunque también despertó una inquietud ligada a una de las estadísticas más llamativas de la historia de las Copas del Mundo.

Argentina, reconocida por su fuerte tradición futbolera y por una cultura en la que las cábalas ocupan un lugar destacado, observa con atención un dato que se mantiene vigente desde la creación de la clasificación mundial de la FIFA a mediados de 1993.

Desde entonces, ninguna selección que llegó ubicada en el primer lugar del ranking al inicio de un Mundial consiguió quedarse con el título. La particularidad se ha repetido torneo tras torneo y convierte al liderazgo de la clasificación en una posición tan prestigiosa como incómoda para quienes creen en las coincidencias del fútbol.

Estados Unidos 1994: el inicio de la tendencia

La primera Copa del Mundo que contó con el sistema de posicionamiento por coeficientes utilizado por la FIFA fue la de Estados Unidos 1994.

En aquella edición, la selección que llegaba como número uno era Alemania, mientras que Argentina ocupaba el octavo lugar del ranking. El certamen quedó marcado para el fútbol argentino por la exclusión de Diego Armando Maradona tras un control antidopaje positivo.

Sin embargo, el campeón fue Brasil, que se encontraba ubicado en el tercer puesto de la clasificación.

Francia 1998 y Corea-Japón 2002

Antes del Mundial de Francia 1998, la última actualización del ranking había sido publicada el 20 de mayo de ese año.

Brasil, campeón defensor, encabezaba el listado y Argentina figuraba en la sexta posición. Sin embargo, la selección francesa terminó conquistando la primera Copa del Mundo de su historia en su segundo Mundial como anfitriona, pese a ocupar apenas el puesto 18° del ranking.

La tendencia volvió a repetirse en Corea-Japón 2002. Francia llegaba nuevamente como líder de la clasificación, mientras que Argentina aparecía tercera. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa ni siquiera logró superar la fase de grupos, mientras que Brasil, ubicado en el segundo lugar del ranking, terminó levantando el trofeo.

Alemania 2006 y Sudáfrica 2010

La Copa del Mundo de Alemania 2006 tuvo un desenlace que tampoco coincidió con la clasificación previa.

El ranking era liderado por Brasil y Argentina ocupaba el noveno puesto. Sin embargo, el campeón fue Italia, que aparecía en el puesto 13° de la clasificación y consiguió allí su último título mundial.

Cuatro años más tarde, en Sudáfrica 2010, Brasil volvió a llegar como líder del ranking FIFA. El seleccionado argentino, dirigido por Diego Maradona, ocupaba el séptimo lugar. El campeón terminó siendo España, que figuraba segunda en la clasificación tras haber conquistado la Eurocopa 2008.

Brasil 2014 y Rusia 2018

En el Mundial de Brasil 2014, España llegó como líder del ranking, además de ser la campeona defensora del mundo y bicampeona de Europa.

La historia, sin embargo, tuvo un desenlace completamente distinto. España quedó eliminada en la primera ronda, mientras que Alemania, ubicada en el segundo lugar, se consagró campeona. Argentina, que alcanzó la final y obtuvo el subcampeonato, aparecía en la quinta posición, detrás de Brasil y Portugal.

La tendencia se mantuvo en Rusia 2018. Alemania ocupaba nuevamente el primer lugar del ranking FIFA, pero tampoco logró superar la fase de grupos. Argentina se encontraba quinta pese a atravesar una profunda crisis futbolística, mientras que Francia, situada en el séptimo puesto, terminó levantando la Copa del Mundo.

Bélgica y una rareza en la clasificación

Tras el Mundial de Rusia ocurrió una situación particular. A finales de 2018, la selección de Bélgica alcanzó el primer puesto del ranking FIFA.

El conjunto belga contaba con figuras destacadas como el delantero Eden Hazard y el mediocampista Kevin De Bruyne, aunque no había conseguido títulos internacionales que respaldaran ese liderazgo.

Qatar 2022 y la consagración argentina

La última edición mundialista también reforzó la curiosa estadística.

La Copa del Mundo de Qatar 2022, disputada excepcionalmente en noviembre debido a las condiciones climáticas, tuvo nuevamente a Brasil como líder del ranking FIFA en la previa.

Sin embargo, el desenlace fue muy diferente. La Selección argentina, capitaneada por Lionel Messi y ubicada en el tercer lugar de la clasificación, conquistó la tercera Copa del Mundo de su historia.

La incógnita que acompaña al nuevo liderazgo

El regreso de Argentina al primer puesto del ranking FIFA representa un reconocimiento al presente deportivo del seleccionado nacional y al trabajo realizado por el ciclo encabezado por Lionel Scaloni.

Al mismo tiempo, la actualización vuelve a poner sobre la mesa una secuencia histórica que se mantiene inalterable desde la creación de la clasificación mundial en 1993. Desde Estados Unidos 1994 hasta Qatar 2022, ninguna selección que llegó a una Copa del Mundo como líder del ranking logró convertirse en campeona.

Con los amistosos frente a Honduras e Islandia todavía por delante y con España y Francia también sumando compromisos internacionales, la posición definitiva aún no está asegurada. Sin embargo, el retorno de Argentina a la cima ya instaló una pregunta que inevitablemente acompaña al mundo del fútbol cada vez que se acerca una nueva Copa del Mundo: si esta vez podrá romperse una estadística que lleva más de tres décadas vigente.