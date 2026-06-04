Costa de Marfil dio el golpe y le ganó de visitante a Francia

La Selección de Francia perdió por 2 a 1 con su par de Costa de Marfil al final del partido que disputaron esta tarde, en el estadio de la Beuajoire, en la ciudad francesa de Nantes, por un amistoso internacional preparativo para el próximo Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

El local había comenzado en ventaja con gol del extremo Rayan Cherki, a los 44 minutos del primer tiempo, pero la remontada llegó con tantos del defensor Guéla Doué y el atacante Amad Diallo, a los siete y 38 minutos del segundo tiempo.

El combinado francés continuará su preparación para la próxima Copa del Mundo con un amistoso ante Irlanda del Norte, el lunes 8 de junio y jugando como local, mientras que Costa de Marfil ya no tiene amistosos por delante antes del Mundial.

La primera llegada del partido fue del conjunto que dirige Didier Deschamps, a los seis minutos, cuando el delantero Kylian Mbappé fue habilitado por el costado izquierdo del área grande e intentó su tradicional remate bajo y potente al primer palo, pero el arquero Yahia Fofana le adivinó las intenciones y pudo desviarlo.

En 15 minutos, el mediocampista Aurelien Tchouameni jugó para el volante Adrien Rabiot, que recibió a algunos metros del área grande y cruzó un zurdazo alto, apenas desviado por encima del ángulo izquierdo de Fofana.

Cinco minutos más tarde, el delantero Michael Olise se desprendió por el costado derecho, recibió dentro del área y quiso disparar abriendo el pie izquierdo, aunque Yahia Fofana pudo contener un remate muy centralizado.

La primera llegada del conjunto africano se dio a los 40 minutos, cuando el delantero Simon Adingra pudo recuperar cerca de la medialuna del área rival y sacó un disparo rápido ante el achique del arquero Mike Maignan, que detuvo el remate con la mano derecha.

Francia pudo abrir el marcador a los 44 minutos de la primera etapa: Rayan Cherki, una de las figuras del Manchester City inglés en esta temporada, controló cerca del borde del área rival, eludió a un rival con una gambeta corta excelsa y cruzó un derechazo bajo, para el 1-0.

Costa de Marfil marcó el empate parcial en la primera llegada de riesgo del complemento, a los siete minutos, con una combinación rápida desde la defensa para llegar al área rival en tres toques y dejar mano a mano a Guéla Doué, que definió de derecha para superar a Maignan.

A los 16 minutos, el extremo Marcus Thuram fue habilitado por el costado izquierdo, enganchó hacia el medio y sacó un derechazo bajo al primer palo, que se fue desviado por poco.

Y cuando iban 38 minutos de la segunda mitad, un centro al punto del penal del carrilero Guéla Doué fue rematado de primera por Amad Diallo, que puso la pelota en el segundo palo, lejos del alcance de Maignan, para sentenciar una remontada increíble y muy festejada en las tribunas.