River acordó de palabra con otro campeón del mundo: qué falta para que sea refuerzo

River dio este jueves un paso significativo en su planificación para el segundo semestre del año al alcanzar un acuerdo verbal con Ángel Correa para incorporarlo como refuerzo de jerarquía. El club de Núñez logró encaminar las conversaciones con el delantero surgido en San Lorenzo, avanzando en las condiciones contractuales y estableciendo una base sólida para una eventual firma.

En este entendimiento preliminar, River presentó una propuesta de vínculo a largo plazo, acompañada de un esquema salarial que se ubica en una línea muy cercana a lo que el futbolista percibe actualmente en la institución de Monterrey, donde desarrolla su presente profesional. Este punto fue clave para acercar posiciones y habilitar el avance de las negociaciones.

El rol de Tigres: la barrera económica del pase

A pesar del avance entre el club argentino y el jugador, la transferencia todavía está lejos de resolverse. El principal obstáculo es Tigres de México, que no tiene intención de desprenderse fácilmente de una de sus figuras más importantes.

La institución mexicana mantiene una postura firme: solo estaría dispuesta a iniciar tratativas formales por una cifra cercana a los 14 millones de dólares, un monto que establece el piso de cualquier conversación seria entre las partes involucradas.

River, por su parte, considera que ese valor se encuentra por encima de lo previsto en su planificación deportiva y económica. En ese contexto, el club analiza una estrategia escalonada para intentar acercarse al objetivo sin comprometer su estructura financiera.

La estrategia de River: una primera oferta y margen de negociación

Dentro del escenario actual, River prepara una oferta inicial cercana a los 10 millones de dólares, con la posibilidad de mejorarla en caso de que las negociaciones lo requieran. La intención es clara: intentar concretar la llegada de un jugador considerado de fuerte impacto para el plantel, pero sin perder de vista los límites presupuestarios establecidos.

El esquema que se maneja internamente contempla:

Oferta inicial estimada: 10 millones de dólares

10 millones de dólares Pretensión de Tigres: cerca de 14 millones de dólares

cerca de 14 millones de dólares Posible ajuste: River no descarta elevar la propuesta si el diálogo avanza

Este margen de negociación será determinante para definir si el acuerdo verbal con el futbolista puede transformarse en una transferencia efectiva.

Ángel Correa: trayectoria, presente y decisión personal

El delantero, de 31 años, evalúa positivamente la posibilidad de regresar al fútbol argentino después de más de una década en el exterior. Su carrera incluye una extensa etapa en el Atlético de Madrid, seguida de su llegada al fútbol mexicano, donde actualmente continúa su recorrido profesional.

En lo deportivo, Correa viene de ser subcampeón de la Concachampions con el equipo dirigido por Guido Pizarro, una campaña en la que mantuvo un rendimiento destacado. Sus números respaldan su presente competitivo:

23 goles

13 asistencias

54 partidos disputados desde su arribo a México

Estas estadísticas reflejan un futbolista con incidencia directa en el juego ofensivo, tanto en la definición como en la generación de oportunidades.

Un refuerzo de jerarquía en disputa abierta

La posible llegada de Correa a River se enmarca dentro de la búsqueda de refuerzos de jerarquía para el segundo semestre del año. El acuerdo verbal con el jugador representa un avance significativo, pero la operación depende exclusivamente de la negociación entre clubes.

Mientras River intenta ajustar su oferta para acercarse a los valores pretendidos, Tigres sostiene su posición firme respecto a la valuación del delantero. En ese punto de tensión se define el futuro inmediato de una transferencia que, por ahora, combina expectativas deportivas, decisiones económicas y una negociación abierta que continúa en desarrollo.