Sebastián Báez ratifica su gran inicio de 2026 y avanza a la segunda ronda en Australia

Sebastián Báez confirmó en el Abierto de Australia el gran momento que atraviesa en este inicio de temporada y logró avanzar a la segunda ronda del primer Grand Slam del año tras imponerse en un durísimo encuentro al francés Giovanni Mpetshi Perricard, en cinco sets y más de tres horas de juego. El argentino se impuso por 6-4, 6-4, 3-6, 5-7 y 6-3, en un partido que combinó pasajes de alto nivel, tensión sostenida y una exigencia física notable.

El triunfo consolida el buen arranque de 2026 para Báez, que venía de alcanzar la final del ATP 250 de Auckland, y lo mantiene con expectativas altas en Melbourne, donde ahora deberá medirse con el ítalo-argentino Luciano Darderi (22°) en busca de un lugar en la tercera ronda.

Durante los dos primeros sets, el tenista nacido en San Martín exhibió un rendimiento sólido y consistente, apoyado en su regularidad desde el fondo de la cancha y en una correcta lectura del juego ante un rival de características muy diferentes. Mpetshi Perricard, número 61 del ranking ATP, cuenta con uno de los servicios más potentes del circuito y logró sumar 12 puntos directos con el saque en el primer parcial, pero aun así no pudo evitar el quiebre que terminó inclinando el set a favor del argentino por 6-4.

La segunda manga mostró un desarrollo más equilibrado. El francés logró sostener mejor sus turnos de servicio y llevó los games a mayor paridad, aunque Báez volvió a marcar diferencias en los momentos decisivos. Con paciencia, precisión y una notable fortaleza mental, el argentino volvió a quedarse con el set por 6-4, quedando a solo una manga de sellar la clasificación.

Sin embargo, a partir del tercer set el encuentro cambió de rumbo. Mpetshi Perricard ajustó su juego, elevó la efectividad de su saque y comenzó a imponer condiciones con mayor agresividad. Báez, por su parte, empezó a mostrar algunas dificultades físicas y perdió fluidez, lo que permitió que el francés se quedara con el tercer parcial por 6-3 y luego con el cuarto por 7-5, llevando el partido a un quinto set cargado de suspenso.

Lejos de dejarse llevar por la presión, Báez volvió a sacar a relucir una de sus principales virtudes: la capacidad de recuperación. En el set definitivo recuperó solidez, redujo errores no forzados y aprovechó una de las pocas oportunidades que tuvo para quebrar el servicio de su rival. Ese quiebre fue suficiente para cerrar el parcial por 6-3 y sellar una victoria trabajada, valiosa y altamente significativa desde lo anímico.

En la próxima ronda, Báez se enfrentará a Luciano Darderi, nacido en Villa Gesell pero nacionalizado italiano, en un duelo con condimentos especiales. En caso de avanzar, el argentino igualará su mejor actuación personal en el Abierto de Australia, lograda en la edición 2024, cuando alcanzó la tercera ronda.

Báez fue el último argentino en debutar en esta edición del torneo. Hasta el momento, cuatro representantes nacionales lograron avanzar a la segunda ronda: Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Thiago Tirante. En tanto, Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo y Camilo Ugo Carabelli quedaron eliminados en su estreno.

La participación argentina en Melbourne continuará en las próximas jornadas con los partidos de segunda ronda. Francisco Cerúndolo (18°) se medirá ante el bosnio Damir Dzumhur, Tomás Etcheverry enfrentará al británico Arthur Fery, y Thiago Tirante tendrá un duro desafío ante el estadounidense Tommy Paul (19°), en una instancia clave para el tenis nacional.