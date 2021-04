Seleme al Consejo Federal de Futsal: "Es gracias al trabajo duro"

En diálogo con el programa Botinero Diario, Seleme que es presidente del Departamento de Futsal y Futbol Playa de la Liga Chacarera, se refirió a esta chance. "Me llamó Javier Treuque (Secretario General del Consejo Federal) y me dio la notificación que me sumaba al Consejo de Futsal".

"Esto es gracias a todo el trabajo que se viene haciendo y no solo yo me gané el lugar sino que la Liga Chacarera y los que la componen", siguió

Sobre los seleccionados: “Lo que yo tengo entendido que seleccionados no va a haber más de fútbol 11 ni futsal. Ahora solo representarán los clubes campeones”.

Habló de los técnicos de futsal: “Mi idea era hablar con Gustavo (Director de ATFA Catamarca) para que se incorpore la enseñanza del futsal en la escuela de técnicos. Está bueno porque vamos creciendo muy rápido. Cuando viajé con El Auténtico vi que estamos a un muy buen nivel y necesitamos que los clubes sigan aportando”.

“Tengo muchos clubes interesados en sumarse, lo más serio es la Unca. Ellos tienen una infraestructura grande, dos canchas, vestuarios, duchas con agua caliente. Le dije a Fama que la Unca jerarquizaba al futsal”.

Dio precisiones sobre el fútbol playa: “Estamos trabajando en la construcción de una cancha, habló con Lucas por la realización de una cancha en la Liga, en la Unca también tienen que realizarla. Si todo va bien tenemos pensado tener un torneo en septiembre.