Sin Finalissima: la Selección argentina evalúa un amistoso en Buenos Aires antes del Mundial 2026

Luego de confirmarse la cancelación de la Finalissima que debían disputar Argentina y España, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) analiza alternativas para mantener activo al seleccionado nacional antes del Mundial 2026.

Según informó el periodista Gustavo Yarroch, la principal opción es que el plantel dirigido por Lionel Scaloni inicie su concentración en Buenos Aires el próximo 23 de este mes. La idea del cuerpo técnico es organizar un partido amistoso el 31 de marzo para despedirse del público argentino antes de la cita mundialista.

El objetivo central es evitar que la Albiceleste llegue al Mundial sin haber disputado encuentros preparatorios. El último partido oficial del equipo fue el 14 de noviembre de 2025, cuando venció 2-0 a Angola.

De acuerdo con el plan del entrenador Lionel Scaloni, el plantel se entrenaría durante toda la semana en el predio de Ezeiza y podría disputar amistosos ante la Selección Sub 20, incluso con presencia de público, como una forma de mantener ritmo competitivo.

El periodista Hernán Castillo señaló que la AFA y la CONMEBOL trabajan contrarreloj para intentar encontrar un rival que permita disputar un amistoso el 27 o el 31 de marzo. Sin embargo, reconoció que la posibilidad aparece como compleja debido a la cercanía de las fechas.

En este contexto, la prioridad del cuerpo técnico es reunir al plantel y aprovechar cualquier oportunidad de disputar un partido preparatorio, además de concretar una despedida ante los hinchas.

La cancelación de la Finalissima

La UEFA confirmó oficialmente que la Finalissima entre España, campeona de la Eurocopa 2024, y Argentina, ganadora de la Copa América 2024, no podrá disputarse el 27 de marzo en Qatar como estaba previsto.

En un comunicado, el organismo europeo explicó que la decisión se tomó tras intensas conversaciones con las autoridades organizadoras de Qatar y que la cancelación se debe a la situación política en la región.

La entidad calificó la suspensión como "una gran decepción" y agradeció al comité organizador y a las autoridades qataríes por el trabajo realizado para intentar albergar el encuentro.

La Finalissima es un torneo que enfrenta a los campeones de Europa y Sudamérica y fue creado como parte de la colaboración entre la UEFA y la CONMEBOL. En su edición anterior, disputada en 2022 en el estadio de Wembley, Argentina se impuso 3-0 sobre Italia.

Según detalló la UEFA, se evaluaron distintas alternativas para disputar el partido, entre ellas jugarlo en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid con reparto equitativo de público, o realizar una serie de ida y vuelta entre Madrid y Buenos Aires. Sin embargo, esas opciones no prosperaron.

Finalmente, Argentina propuso disputar el encuentro después del Mundial, pero España no tenía fechas disponibles en su calendario. También se planteó jugarlo el 31 de marzo, una fecha que resultó inviable para la organización.

Ante la falta de acuerdo y de una sede posible en el corto plazo, las autoridades confirmaron la cancelación de esta edición del torneo.