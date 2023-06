Socio de River y parte de "Los Pibes del 20" de Morón: Quién era el hincha que murió en la tribuna del Monumental

Una angustiante situación se vivió este sábado en el Estadio Monumental, donde River Plate y Defensa y Justicia le dieron continuidad a la fecha 19 de la Liga Profesional. El encuentro debió ser interrumpido a los 13 minutos del primer tiempo debido a que desde las gradas se improvisó un pedido generalizado para que se parara momentáneamente el espectáculo. El cotejo se reanudó pero se suspendió poco más de diez minutos después, cuando se supo que una persona había muerto al caer al vacío desde la tribuna Sívori alta.

Alrededor de las 18.30, River difundió un comunicado en el que notificó: “Un simpatizante saltó al vacío desde la tribuna Sívori Alta y falleció en el acto (...) La tribuna, donde la persona fallecida tenía su abono, se encontraba al 90% de su capacidad. Al momento de la caída no hubo intervención de terceros. Se constató, además, que no existió ninguna situación de violencia en la tribuna ni alrededor de él. A los 30 minutos, el Estadio se encontraba completamente evacuado”.

Junto al comunicado, desde la institución confirmaron la identidad del hincha fallecido: se llamaba Pablo Marcelo Serrano y tenía 53 años. Era socio del club y formaba parte de la agrupación “Los Pibes del 20”, con sede en la ciudad bonaerense de Morón. En su entorno lo conocían como “Carucha”.

Luego de que se difundiera la triste noticia, desde la filial riverplatense de Morón expresaron su lamento: “Nos tocó la desgracia muy de cerca. Desde Filial Morón queremos expresar nuestro mas sentido pésame para la familia, amigos y seres queridos de Pablo Serrano, hincha, socio y amigo de River Plate. Queremos mandar un fuerte abrazo y solidarizarnos con todos los amigos de su agrupación Los Pibes del 20 de Morón. Estamos a su disposición para lo que necesiten. Q.E.P.D 'Carucha'”.

Serrano tenía domicilios registrados en el barrio porteño de Monserrat y en la localidad de Castelar. Los datos oficiales también dan cuenta de que trabajó, entre 2007 y 2019, en tres firmas de empresas de servicios de seguridad.

A consecuencia de lo sucedido, River informó que “por instrucción de la fiscal”, la tribuna donde ocurrió el hecho fue clausurada por 24 horas “para obtener elementos de prueba”. Interviene en el caso la Unidad Fiscal Especializada en Eventos Masivos, a cargo de Celsa Ramírez. “Están actuando y realizando las investigaciones pertinentes”, agregaron desde el club.

Inicialmente, los propios simpatizantes que se encontraban en ese sector comenzaron a pedir que se detuviera el partido para que la persona que había caído de la Sívori Alta sea atendida inmediatamente por el personal médico. Serrano formaba parte desde hace un tiempo de la agrupación Los Pibes del 20

El árbitro Fernando Rapallini detuvo el juego, pero lo reanudó y a los 25 minutos decidió suspenderlo tras tener la confirmación de que había fallecido una persona. “Escuché que la tribuna estaba pidiendo parar el partido, lo paramos para ver qué pasaba y me dijeron que había una persona que estaba grave, pero todavía no estaba confirmado que había fallecido. A los 4, 5 minutos me confirmaron que había fallecido y los organismos de seguridad me informaron que el partido estaba suspendido así que nos fuimos”, declaró el árbitro ante la prensa a la salida del estadio.

Antes de retirarse del campo de juego, los gestos de preocupación de Franco Armani, Martín Demichelis y el resto de los integrantes del plantel de River fueron seguidos por el respetuoso silencio de los futbolistas del Halcón. Los jugadores se marcharon luego de una breve reunión en el círculo central. A su vez, se les informó a los concurrentes mediante los parlantes del estadio la determinación de no continuar con el compromiso.

Según fuentes, las imágenes de las cámaras internas mostraron que la persona cayó al vacío en circunstancias que se investigan. El personal médico arribó a la zona al minuto de sucedido el hecho y se pidió a la gente permanecer en las tribunas para poder evacuar.

“Fuimos convocados desde el estadio. Ustedes saben que la parte interna está cubierta por emergencias privadas, SAME cubre la vereda del estadio. No obstante, teniendo en cuenta la información con la que contábamos, se le indicó tanto a la unidad de triage como de ambulancias del Pirovano que entren al estadio. Se corrobora el fallecimiento de un hombre. Traumatismo muy grave de cráneo, murió en el acto. Es una caída de más de 15 metros de altura”, declaró el titular del SAME, Alberto Crescenti, al canal de noticias TN.

Testigos que presenciaron el incidente informaron a este medio que otra persona resultó herida, debido al golpe que recibió cuando cayó la persona que falleció. “Se estaba jugando el partido, yo estaba mirando y se escuchó una explosión, como si hubieran tirado un petardo”, contó Federico, un joven simpatizante que se encontraba en las gradas. “Después, la gente empezó a pedir que paren el partido porque se había caído un hincha desde la vieja popular hacia la nueva”, continuó su relato.

“La asistencia médica tardó muy poco tiempo”, aclaró Federico. E insistió sobre la caída del hincha, quien se habría saltado al vacío: “Retumbó directamente contra el piso y se escuchó un golpe seco”.