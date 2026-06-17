Sorpresa mundial: la Portugal de Cristiano Ronaldo no pudo ante Congo y empató

Portugal llegó a Houston con el cartel de candidato estampado en la frente. La presencia de figuras de renombre internacional como Cristiano Ronaldo, Vitinha, Pedro Neto, Bernardo Silva y Bruno Fernandes alimentaba las expectativas de una presentación convincente y de una victoria que reafirmara su condición de favorito.

Sin embargo, el estreno mundialista terminó convirtiéndose en una jornada frustrante para los lusos. El equipo tuvo la posesión de la pelota durante gran parte del encuentro, pero careció de profundidad, claridad y eficacia para traducir ese dominio en situaciones concretas de peligro.

La expectativa de una fiesta para Cristiano Ronaldo comenzó a construirse desde los primeros minutos. A los seis minutos de juego, un gran centro de Neto encontró la cabeza de Joao Neves, que abrió el marcador y parecía encaminar el partido hacia un desarrollo favorable para Portugal. Con la ventaja temprana, todo indicaba que el conjunto europeo tendría una tarde tranquila. Sin embargo, el fútbol volvió a demostrar que los pronósticos no siempre se cumplen y que la jerarquía individual no alcanza por sí sola para resolver los partidos.

Mucha posesión, pocas respuestas

El equipo portugués monopolizó la pelota durante el primer tiempo. Las estadísticas reflejaban un contundente 78% de posesión, pero esa superioridad territorial no se transformaba en oportunidades claras.

Pese al dominio, Portugal apenas había rematado dos veces al arco durante la etapa inicial. El control del balón no encontraba continuidad en los últimos metros y el conjunto luso comenzó a transmitir una sensación de conformismo, como si esperara que la goleada llegara por simple inercia.

Mientras tanto, República Democrática del Congo atravesaba su propio proceso dentro del partido. En un comienzo, el conjunto africano apostó por resistir y aguantar los embates de su rival. Era el denominado Plan A: sostener el orden defensivo y minimizar daños frente a una selección cargada de estrellas.

Pero con el correr de los minutos la propuesta comenzó a cambiar.

Congo perdió el respeto y empezó a creer

La selección africana pasó del "vamos a aguantar" al "liberemos todo". Poco a poco comenzó a soltarse, a animarse a tocar la pelota y a encontrar asociaciones que le permitieran salir de la presión inicial.

Hubo momentos de ingenuidad, pero también crecieron las decisiones acertadas. Wissa y Bakambu empezaron a hacerse fuertes en ataque, reteniendo la pelota y permitiendo que los volantes se sumaran a la construcción de juego. En ese contexto apareció también Moutoussamy, sorprendiendo con sus intervenciones y colaborando en la evolución colectiva del equipo.

La transformación fue evidente. República Democrática del Congo dejó de ser un espectador y pasó a competir de igual a igual. La recompensa llegó en el momento menos oportuno para Portugal. Cuando el primer tiempo se acercaba a su final, Wissa marcó el empate 1 a 1 y celebró con un baile que reflejó la magnitud del momento. El gol significó mucho más que una igualdad en el marcador: representó el derrumbe de la tranquilidad portuguesa y el nacimiento de una serie de dudas que acompañarían al equipo hasta el final del encuentro.

Un segundo tiempo lleno de interrogantes

Lejos de conformarse con el empate, República Democrática del Congo salió al segundo tiempo con mayor confianza. Liberados de la presión inicial y fortalecidos por el gol, los africanos se animaron a buscar algo más.

Portugal generó algunas ocasiones aisladas, incluidas dos oportunidades en los pies de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el histórico goleador tuvo escasa participación y nunca logró convertirse en el factor decisivo que muchos esperaban.

Las llegadas portuguesas aparecieron de manera esporádica y no como consecuencia de un funcionamiento colectivo sólido. En contraste, el equipo africano continuó mostrando un buen diálogo con la pelota y una actitud ambiciosa que sorprendió a propios y extraños. A medida que avanzaban los minutos, los números comenzaban a reflejar una realidad inesperada: el invitado a la fiesta de Cristiano Ronaldo generaba más aproximaciones que el equipo que llegaba señalado como favorito.

Historia para Congo y preocupación para Portugal

República Democrática del Congo sostuvo su propuesta hasta el final. No retrocedió por simple precaución, no se dedicó a hacer tiempo y tampoco renunció a la búsqueda ofensiva. Resistió el escenario de una posible goleada, respondió con personalidad y terminó construyendo un resultado histórico.

Las tribunas comenzaron a acompañar esa actuación con un cántico que resumía el sentir general del estadio: "Olé, Olé, Congooo, Congooo". Del lado portugués, las conclusiones fueron mucho menos alentadoras. Cristiano Ronaldo, Vitinha y Bruno Fernandes estuvieron lejos de su mejor versión. Apenas Araujo y Joao Cancelo lograron sostener un rendimiento destacado dentro de un equipo que nunca encontró respuestas futbolísticas.

El empate final dejó sensaciones opuestas. Para República Democrática del Congo significó una actuación memorable, construida desde el crecimiento futbolístico y la valentía. Para Portugal, en cambio, representó un debut decepcionante, marcado por la falta de juego, la escasa contundencia y una serie de interrogantes que comenzaron a acumularse sobre un equipo que llegaba como candidato y terminó llenando de dudas su propio cartel de favorito.