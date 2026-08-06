Unión le ganó a Lanús con dos golazos y trepó a la zona de clasificación

Unión se impuso por 2-1 ante Lanús en un partido en el que ambos equipos tuvieron que ser pacientes para adaptarse a jugar en una noche muy ventosa, por la postergada segunda fecha del Torneo Clausura 2026.

Luego de un primer tiempo en el que a ambos les costó hacer pie, los goles llegaron en la segunda mitad: los mediocampistas Lucas Menossi y Joaquín Mosqueira marcaron para el local, a los 7 y 31 minutos, mientras que el volante Leandro Peña Biafore había igualado a los 27 minutos.

El triunfo acomoda al equipo que dirige Leonardo Madelón en el sexto puesto de la zona A, con cuatro unidades, mientras que el "Granate" es duodécimo en el grupo con un punto menos y no pudo volver a la zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

En la cuarta fecha, el "Tatengue" recibirá a Central Córdoba, el lunes 10 de agosto desde las 21:15, mientras que el elenco que conduce Mauricio Pellegrino, campeón de la pasada Sudamericana y su respectiva Recopa, volverá a ser visitante en su encuentro ante Talleres, el martes 11 a las 21:00.

En un primer tiempo de muy poca acción, la única llegada clara fue del local, a los 33 minutos y mediante un centro en el que el volante Ignacio Malcorra buscó al extremo Julián Palacios, cuyo disparo al primer palo fue desviado por el arquero Nahuel Losada.

El primer acercamiento del complemento fue de la visita, en el sexto minuto, cuando el delantero Eduardo Salvio encontró un hueco para llegar hasta el borde del área y rematar, aunque su remate centralizado no significó problemas para el guardameta Matías Mansilla.

Unión abrió el marcador en el séptimo minuto del complemento, con un gran remate cruzado de primera de Lucas Menossi, que capturó un rechazo defectuoso del defensor Carlos Izquierdoz, y sacó un disparo excelente, imposible para el guardameta rival.

Lanús comenzó a crecer a partir de ahí y tuvo dos llegadas claras consecutivas, en pies de Peña Biafore: a los 27 minutos, tres minutos después de errar por muy poco un remate de primera desde adentro del área, el exjugador de River pudo empujar al gol un centro desde la derecha y marcar el 1-1.

De todas formas, el "Tatengue" se quedó con el triunfo a los 31 minutos, con un excelso remate desde afuera del área de Joaquín Mosqueira, que aprovechó la ventaja del viento para sacar un disparo muy lejano, que venció las manos de Losada para superarlo y sellar el 2-1 final.