Insólito descuido en Boca: el micro dejó abajo a cuatro jugadores en el estadio de Huracán

Lo que debía ser el cierre habitual de una jornada positiva para Boca terminó convirtiéndose en una escena tan llamativa como insólita. Luego del triunfo frente a Estudiantes, el micro que trasladaba al plantel abandonó el estadio sin esperar a cuatro futbolistas que todavía permanecían en el lugar, generando un episodio que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Las imágenes registraron el momento en que los jugadores intentaban comprender qué había sucedido, mientras el resto de la delegación ya se encontraba rumbo a su destino a bordo del ómnibus oficial.

Los protagonistas del inesperado episodio fueron Sebastián Villa, Santiago Ascacíbar, Álvaro Montero y Cristian Romero, quienes quedaron varados luego de que el vehículo que transportaba al plantel abandonara el estadio.

El hecho no tardó en multiplicarse en las plataformas digitales, donde la secuencia generó todo tipo de comentarios y bromas debido a lo inusual de la situación.

El diálogo que se volvió viral

La escena quedó registrada por las cámaras y uno de los momentos más comentados fue la conversación entre los futbolistas y un jefe de seguridad, quienes intentaban esclarecer lo ocurrido.

Durante ese intercambio se produjo una frase que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. El diálogo fue el siguiente:

—"¿Te falta el micro?", le preguntaron al encargado de seguridad.

—"El micro sale", respondió.

Instantes después, otra persona confirmó la situación con una frase que terminó convirtiéndose en el centro de las bromas entre los usuarios.

—"El micro se fue".

Ese breve intercambio terminó transformándose en uno de los videos más compartidos de las horas posteriores al encuentro, precisamente por lo inesperado del episodio.

Cuatro futbolistas quedaron abajo

Mientras la delegación emprendía el regreso en el transporte oficial, Sebastián Villa, Santiago Ascacíbar, Álvaro Montero y Cristian Romero permanecían todavía en las instalaciones del estadio. Las imágenes muestran a los jugadores dialogando con el personal de seguridad para intentar resolver la situación y entender cómo el micro había partido sin ellos.

El episodio ocurrió una vez finalizado el compromiso frente a Estudiantes y rápidamente ganó repercusión debido a la particularidad del hecho.

Arruabarrena analizó el triunfo ante Estudiantes

Más allá del episodio ocurrido una vez concluido el partido, el entrenador Rodolfo Arruabarrena realizó un balance del rendimiento de su equipo y valoró la victoria conseguida. El técnico destacó el funcionamiento colectivo mostrado durante el encuentro y remarcó la importancia de continuar trabajando con vistas a los próximos compromisos.

"Hicimos un partido serio. Estuvimos concentrados y generamos varias situaciones, quizás no demasiado claras, pero sí con un orden táctico. Es un triunfo importante. Festejan y mañana ya trabajan pensando en Vélez", expresó el entrenador.

Arruabarrena también resaltó algunos aspectos defensivos y el nivel del rival.

"Necesitábamos este triunfo, mantener el arco en cero y sumar buenos minutos ante un rival que juega la Copa Libertadores, con un técnico que conozco muy bien y que plantea muy bien los partidos. En el segundo tiempo estuvimos más tranquilos. En líneas generales fue un buen triunfo", afirmó.

Al mismo tiempo, dejó en claro cuál considera que es el desafío inmediato del equipo al señalar: "Tenemos que ser más regulares".

Boca ya piensa en los próximos compromisos

Tras el encuentro frente a Estudiantes, el plantel deberá enfocarse rápidamente en una agenda que continuará con importantes compromisos tanto por el torneo local como en el plano internacional.

El próximo desafío será frente a Vélez, nuevamente en el Palacio Tomás Adolfo Ducó, escenario donde Boca está haciendo de local mientras continúan los trabajos de reacondicionamiento del césped de La Bombonera.

El partido, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura, se disputará el sábado 8 de agosto, desde las 19.15. Sin demasiado margen para el descanso, el equipo cambiará rápidamente el foco hacia la competencia continental.

Luego del compromiso por el campeonato local, el conjunto xeneize enfrentará a Deportivo Recoleta de Paraguay por la Copa Sudamericana. Ese encuentro está programado para el martes 11 de agosto, a partir de las 19.00.