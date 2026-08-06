Conmebol cuestionó a Infantino por el proyecto fallido para privatizar el Mundial

El Consejo Directivo de la Conmebol se pronunció de manera firme luego de que la FIFA resolviera retirar el proyecto FIFA Forward Enterprise, una iniciativa que buscaba privatizar la organización del Mundial.

A través de un comunicado oficial, la entidad sudamericana manifestó su conformidad con la decisión de dejar sin efecto la propuesta y, al mismo tiempo, expresó críticas hacia el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, además de advertir sobre su preocupación por acciones impulsadas de manera unilateral, sin diálogo previo ni respeto por los mecanismos institucionales.

El pronunciamiento se conoció después de que la FIFA diera marcha atrás con la iniciativa, un hecho que motivó la reacción del organismo sudamericano en defensa de los procedimientos de gobernanza establecidos dentro de la organización que rige el fútbol mundial.

Un debate sobre la gobernanza del fútbol

En su comunicado, la Conmebol sostuvo que, en cuestión de pocos días, el fútbol pasó de ocupar el centro de la escena por un acontecimiento deportivo extraordinario a quedar envuelto en un debate relacionado con la forma en que se gobierna la actividad.

El Consejo recordó que hace más de una década la FIFA impulsó una reforma de sus estatutos con el propósito de fortalecer la transparencia y el buen gobierno, estableciendo procedimientos claros para la resolución de controversias y para garantizar el debido proceso dentro de la institución.

Según expresó el organismo sudamericano, esas reformas constituyen la base del funcionamiento institucional de la FIFA y representan un marco que debe ser respetado por todos los actores involucrados en la conducción del fútbol internacional.

El reclamo por el respeto a la institucionalidad

Uno de los principales ejes del comunicado estuvo centrado en la defensa del marco institucional de la FIFA. La Conmebol sostuvo que la estructura institucional vigente constituye una garantía para todos los actores del fútbol y remarcó que quienes tienen responsabilidades de conducción deben priorizar el diálogo y el respeto por las normas.

En ese sentido, el Consejo Directivo incluyó una advertencia al señalar que "cuando esos principios se dejan de lado, pierde el fútbol y perdemos todos".

El organismo insistió en que el futuro del fútbol solo puede construirse sobre la base del respeto a la institucionalidad, la gobernanza y los procedimientos democráticos que representan a las 211 asociaciones miembro de la FIFA.

Un mensaje dirigido a la conducción de la FIFA

El comunicado difundido por la Conmebol incluyó cuestionamientos hacia el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el contexto de las acciones que, según el organismo sudamericano, fueron promovidas sin el diálogo correspondiente y sin respetar plenamente los mecanismos institucionales.

La entidad consideró que la decisión de retirar el proyecto constituye una señal positiva y valoró que finalmente no avanzara la iniciativa vinculada al ingreso de capitales externos para la organización del Mundial.

Al mismo tiempo, reafirmó la necesidad de que cualquier propuesta de alcance institucional sea debatida dentro de los órganos correspondientes y mediante los procedimientos previstos por los estatutos de la FIFA.

El proceso electoral que se aproxima

El Consejo Directivo también hizo referencia al próximo proceso electoral dentro de la FIFA. En ese marco recordó que el 18 de noviembre de 2026 vencerá el plazo para la presentación de candidaturas a la presidencia de la FIFA.

Posteriormente, será el Congreso el encargado de elegir al nuevo presidente, quien tendrá la responsabilidad de conducir la organización y de organizar el Mundial Centenario de 2030.

La inclusión de ese calendario electoral dentro del comunicado fue acompañada por un nuevo llamado a respetar los procedimientos establecidos y a preservar el funcionamiento institucional del organismo.

La advertencia de la Conmebol

El Consejo Directivo dejó expresada una posición clara respecto de futuras decisiones que puedan adoptarse dentro de la FIFA. En ese contexto afirmó que no acompañará ninguna acción o procedimiento que se aparte de los mecanismos institucionales establecidos, reafirmando su compromiso con el respeto de las normas que regulan el funcionamiento del organismo internacional.

Asimismo, el mensaje concluyó con un llamado a preservar la unidad del fútbol, fortalecer el diálogo entre los distintos actores y garantizar el pleno respeto de los mecanismos de gobernanza.