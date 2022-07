Suárez anunció que no viene a River: Por la eliminación en la Copa se cae esa posibilidad

Luis Suárez no llegará a River y decidió priorizar las ofertas de Europa, principalmente de España, para llegar con ritmo al Mundial de Qatar, que también podría marcar el final de su historia con la Selección de Uruguay.

“Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad”, señaló en diálogo con el diario El País.

“Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Euorpa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño y River me lo estaba dando ”, indicó.

El diario enumeró también, algunos puntos por los que Suárez descartó la propuesta del Millonario, que no tiene que ver solo con los deportivo.

“A River hoy le juegan en contra algunos aspectos. En primer lugar, la situación económica que atraviesa Argentina con la suba del dólar y el crecimiento del riesgo país. Segundo, que los plazos deportivos de Suárez no están en sintonía con los del Millonario. El equipo está en plena competencia y él necesitaría unos días para hacer una minipretemporada antes de saltar a la cancha. En Europa, sin embargo, toda la actividad está planificada a partir del próximo mes. Por lo que en ese caso Suárez tendría tiempo de sobra para sumarse en estos días a un equipo, hacer la pretemporada con sus compañeros y estar disposición para el inicio de la competencia. Tercero, y último, con la eliminación de River anoche de la Copa Libertadores ante Vélez, el equipo se quedó sin actividad internacional”, señaló el periódico.

El medio uruguayo indica también que fuentes cercanas a Suárez indicaron que la decisión de estar cerca de su familia inclina la balanza. El futbolista vive en España desde el 2014 y no tendría ganas de desarraigar a su mujer y sus hijos por una cuestión momentanea.

Además, el año próximo existe la posibilidad de que vaya a jugar a la MLS, un destino que lo atrae económica y deportivamente.

Desde el viernes pasado Luis Suárez es jugador libre, tras terminar su contrato (de manera oficial) con el Atlético Madrid, por lo que puede negociar con cualquier club.