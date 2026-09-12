Talleres cortó la mala racha ante Unión y salió del fondo de la Zona B

Talleres de Córdoba se impuso por 2-1 frente a Unión de Santa Fe en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura, reencontrándose con el triunfo tras una racha negativa de cinco presentaciones dentro de la Zona A.

Los artífices de las conquistas en el estadio Mario Alberto Kempes fueron el atacante Agustín Álvarez, quien rompió el cero a los 39 minutos de la etapa inicial mediante un impecable disparo de media distancia, y Valentín Depietri, que estiró las cifras a los 30 del complemento al encabezar un fulminante contragolpe; en tanto que Eric Ramírez descontó mediante un golpe de cabeza sobre el minuto final para el conjunto santafesino.

En su anterior compromiso por el certamen doméstico, la escuadra cordobesa venía de caer por la mínima diferencia ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, marcando el debut de Omar De Felippe como director técnico, al tiempo que el cuadro rojiblanco arribaba tras superar agónicamente por 3-2 a Instituto de Córdoba en condición de local, éxito que le había permitido encadenar tres festejos al hilo.

Las acciones en el recinto cordobés comenzaron envueltas en controversia cuando apenas transcurrían cinco minutos, momento en el que Ignacio Malcorra reclamó penal tras un pálido contacto con el guardameta Ezequiel Unsain, aunque el juez principal Nazareno Arasa desestimó el pedido al determinar la inexistencia de infracción dentro del área.

Con posterioridad a dicha incidencia, el dueño de casa dispuso de tres chances netas de manera consecutiva para abrir el marcador: primero Agustín Álvarez desaprovechó una ocasión inmejorable en la boca del arco al elevar su remate por encima del travesaño, imitado instantes después por Gabriel Báez con un zurdazo impreciso, y más tarde Juan Sforsa probó con un tiro libre frontal que encontró bien parado al arquero tatengue Matías Mansilla para disipar el peligro.

Bajo el claro dominio táctico impuesto por el conjunto conducido por Omar De Felippe, el propio Álvarez volvió a desequilibrar a los 39 minutos al recibir una gran asistencia tras una jugada colectiva gestada por Federico Fattori, sacando un preciso remate esquinado que se metió junto al palo izquierdo de Mansilla.

Ya en el transcurso de la segunda mitad, el portero local Ezequiel Unsain debió intervenir por primera ocasión para desactivar un violento latigazo de media distancia ejecutado por Lucas Menossi, quien se había asociado en un córner corto antes de ensayar un potente disparo frontal.

La sentencia parcial del pleito llegó a los 30 minutos del complemento, cuando Álvarez recuperó un balón en territorio adversario y condujo la transición ofensiva ante dos defensores rivales, cediendo el esférico a la llegada libre de Valentín Depietri, quien definió con categoría para estampar el segundo tanto de la noche.

Cuando expiraba el encuentro, el elenco santafesino achicó distancias a los 45 minutos del período final gracias a un certero cabezazo de Eric Ramírez, quien capitalizó un preciso centro enviado desde el sector izquierdo por Bruno Pittón.

En cuanto a los compromisos venideros por la décima jornada del torneo local, Talleres de Córdoba asumirá el clásico cordobés visitando a Instituto el próximo sábado 19 en el estadio Monumental Presidente Perón, mientras que Unión de Santa Fe asumirá el difícil reto de recibir en su estadio a Independiente de Avellaneda.