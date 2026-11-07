Talleres y Estudiantes se despidieron del Torneo Clausura con un empate

Estudiantes igualó 1-1 en su visita a Talleres, en un partido chato que le puso fin a un Torneo Clausura de bajo vuelo por parte de ambos equipos.

En un partido disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, la visita comenzó en ventaja desde los 37 minutos con el gol en contra del defensor Román Riquelme, mientras que Aleksandro Maidana igualó a los seis del complemento.

La igualdad marca la paridad entre dos equipos que llegaban sin chances de clasificar y con un Clausura de pocos puntos, aunque el "Pincha" sostiene dos grandes ilusiones para fin de año: la Supercopa Argentina, el 12 de noviembre ante Independiente Rivadavia, y la final de la Copa Libertadores, el 28 del mismo mes, frente a Palmeiras.

La primera llegada del partido fue del local, a los dos minutos, con una trepada y remate lejano del delantero Valentín Depietri, que salió ancho por el poste izquierdo de Fernando Muslera.

En 32 minutos llegó la visita, cuando el extremo Joaquín Tobio Burgos se quedó con un rebote por el costado izquierdo del área y abrió el pie derecho para sacar un remate bajo, que Ezequiel Unsain pudo despejar.

Solo un minuto después, Fernando Muslera voló sobre su poste izquierdo para sacar el cabezazo a media altura del atacante Agustín Álvarez Martínez.

En 37 minutos, un centro atrás de Tobio Burgos buscaba el segundo palo y, aunque no había ningún rival cerca, generó el cierre apurado de Román Riquelme, que mandó la pelota contra su propio arco con un movimiento a destiempo.

En la última jugada del primer tiempo, en el primer minuto de descuento, un centro pinchado al segundo palo habilitaba a Álvarez Martínez, sólo en medio del área rival, aunque el cabezazo del delantero se fue ancho, increíblemente.

Ya en la segunda parte, a los seis minutos, un buen centro al segundo palo de Chiavassa llegó con precisión para la cabeza del carrilero Aleksandro Maidana, que puso la frente para marcar el 1-1.

Tres minutos después, un buen centro atrás de Maidana le quedó a Augusto Schott, que sacó un zurdazo de primera pero con poca dirección, que le llegó a las manos al arquero rival.