Hindú BBC se consagró campeón de Primera División

Como visitante por el segundo juego de la Final del Torneo Anual 2026 "Radio Valle Viejo" de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca, Hindú BBC cerró la serie y se consagró Campeón frente a Red Star BBC en el "Antonio Ricardo Bollea", ante un importante marco de público en una calurosa noche con un gran ambiente de final.

En un partidazo, el Estrellado parecía hacer diferencia a su favor, cerrando el 3er cuarto 64-50 a su favor pero en el 4to cuarto los Sagrados descontaron 14 puntos para empatar en 80 el tiempo regular y obligar un suplementario.

Con bajas sensibles en ambos lados por alcanzar las 5 faltas, con un parcial ajustado de 10-9, los dirigidos por Matías Romero se llevaron el partido y se coronaron con una victoria por 90-89.

Gabriel Sosa de Red Star fue elegido el mejor jugador de la Final con una planilla de 22 puntos, 24 rebotes y una sola pérdida para una valoración total de 35, siendo el goleador del juego. Por el lado de Hindú, el más destacado fue Ignacio Solohaga con 21 tantos, 8 rebotes y 6 asistencias.

Con este partido, se completan los campeones de Primera División, Divisiones Formativas y Minibásquet para el Anual 2026, a la espera de las definiciones del Básquet Femenino, que pueden concretarse este sábado en Primera y en Cadetes U15.