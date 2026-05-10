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Terminaron los octavos de final del Torneo Apertura: así quedaron los cruces de los cuartos

Luego de los octavos y con rivales confirmados, se define el cronograma semanal de los partidos.

10 Mayo de 2026 23.40

El Torneo Apertura entró en la instancia de playoffs y tiene confirmados los cruces de los cuartos de final. Los partidos que definirán a los semifinalistas del campeonato se jugarán con apenas tres días de diferencia con respecto a los octavos.

Por un lado del cuadro, Unión de Santa Fe eliminó a Independiente Rivadavia en Mendoza y jugará el martes 12 ante Belgrano en Córdoba, que viene de vencer a Talleres en el clásico.

Huracán, por su parte, irá ante Argentinos Juniors en La Paternal luego de ganarle a Boca en La Bombonera. Ambos cruces se disputaron el sábado, por lo que este martes se reanudará la competencia.

Del lado opuesto jugarán el miércoles 13: Rosario Central le dio vuelta el partido a Independiente como local y jugará ante Racing, que eliminó agónicamente a Estudiantes en La Plata.

El último cruce de cuartos de final será entre River y Gimnasia. El Millonario eliminó a San Lorenzo en un partido emocionante que terminó en una tanda de penales y el Lobo se impuso en Liniers por 1-0.

Todos los cruces de cuartos de final del Apertura

  • Rosario Central vs. Racing
  • River vs. Gimnasia (LP)
  • Belgrano vs. Unión
  • Argentinos vs. Huracán

Cuándo arrancan los cuartos de final del Apertura

A falta de confirmarse el cronograma por parte de la Liga Profesional, los partidos de cuartos de final se jugarán entre martes y miércoles que viene.

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Huracán River Plate Rosario Central Torneo Apertura

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