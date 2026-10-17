Tigre se lo empató sobre el final a Independiente Rivadavia y lo alejó de la cima de la anual

En un atractivo y disputado encuentro correspondiente a la decimotercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura, Independiente Rivadavia y Tigre empataron este sábado 2-2 en el estadio Bautista Gargantini de Mendoza. Con este marcador, el conjunto cuyano dejó escapar una victoria clave que lo alejó de la cima de la Tabla Anual, donde ahora marcha a dos puntos de los punteros Boca Juniors y Argentinos Juniors.

Las emociones comenzaron temprano en la tarde mendocina. A los 20 minutos de la etapa inicial, Matías Fernández abrió el marcador para la "Lepra" con una verdadera joya: un potente y preciso remate a colocar desde el vértice izquierdo del área grande que se metió en el ángulo superior defendido por Felipe Zenobio.

No obstante, la ventaja duró poco para el local. Apenas cinco minutos más tarde, Alan Barrionuevo decretó el 1-1 parcial al conectar de cabeza un centro enviado por Jabes Saralegui en plena área chica.

El primer tiempo mantuvo un ritmo vertiginoso, con jugadas de alto riesgo como un centro cerrado de Luciano Gómez que reventó el travesaño de Tigre, y una jugada posterior donde Leonard Costas capturó un rebote y asistió de cabeza a Sartori, cuyo frentazo volvió a impactar en el travesaño y picó milagrosamente sobre la línea de sentencia.

En el complemento, la dinámica se mantuvo inalterable. Cuando apenas transcurrían siete minutos, el mediocampista paraguayo José Florentín aprovechó un defectuoso despeje defensivo y sacó un violento remate de primera desde el borde del área para estampar el 2-1 y encender la ilusión del público local.

Con el correr de los minutos, el arquero Bolcato se erigió como la gran figura del conjunto mendocino al sostener la ventaja ante los constantes embates de la visita. Sin embargo, la insistencia del equipo dirigido tácticamente por Diego Dabove dio sus frutos a los 47 minutos del segundo tiempo: Federico Álvarez desbordó por el sector izquierdo y envió un centro al corazón del área que Manuel Fernández empujó con precisión para sellar el agónico 2-2 definitivo.

Para el conjunto conducido por Alfredo Berti el empate tuvo sabor a poco, ya que la igualdad le impidió mantenerse en lo más alto de la Tabla Anual, una clasificación que ahora lideran en soledad Boca Juniors y Argentinos Juniors con 54 puntos, cuando restan disputarse tres fechas para el final de la fase.

En la próxima fecha, la decimocuarta del torneo, Independiente Rivadavia afrontará un duelo trascendental de visitante frente a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, mientras que Tigre recibirá a Atlético Tucumán en el estadio José Dellagiovanna de Victoria.