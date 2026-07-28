El llamativo inconveniente con el que se encontró Vozinha en su nuevo club

El arquero caboverdiano Josimar José Évora Dias, conocido mundialmente como Vozinha, ya es oficialmente nuevo jugador de Colo Colo. El guardameta firmó un contrato por 18 meses con el conjunto chileno y se convertirá en uno de los refuerzos más llamativos del fútbol trasandino luego de la repercusión alcanzada durante el Mundial 2026.

Sin embargo, su desembarco en el denominado Cacique llegó acompañado por un inconveniente que nadie había previsto. A pesar de que el futbolista es reconocido internacionalmente por el sobrenombre que lo acompañó durante toda su carrera y que cobró notoriedad en la última Copa del Mundo, el reglamento vigente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) le impide utilizar ese nombre en la parte trasera de su camiseta.

La situación generó sorpresa porque el apodo se transformó en una marca de identidad para el arquero de Cabo Verde, especialmente después de su destacada actuación en el certamen mundialista.

La norma que impide utilizar el sobrenombre

El impedimento surge a partir del artículo 36° de las Bases de Primera División de la ANFP, que regula la identificación de los futbolistas en sus camisetas.

La normativa establece que los jugadores deben llevar en la espalda su apellido paterno y/o materno, con letras de una altura de entre 5 y 5,5 centímetros. Además, el reglamento resulta categórico al señalar que "no se admitirán apodos, apelativos o sobrenombres".

En consecuencia, el arquero deberá jugar utilizando alguno de sus apellidos, "Évora" o "Dias", dejando de lado el nombre con el que es conocido en el ambiente futbolístico internacional.

De acuerdo con lo informado por Redgol, existe una única alternativa para revertir esa situación. La dirigencia de Blanco y Negro, concesionaria que administra Colo Colo, debería impulsar una modificación de las bases del campeonato ante el Consejo de Presidentes. Si esa iniciativa no prospera, el guardameta disputará el torneo identificado únicamente por su apellido, como el resto de los futbolistas de la competencia.

La historia familiar detrás de un apodo

Lejos de tratarse de un sobrenombre elegido por cuestiones deportivas o comerciales, Vozinha tiene un profundo significado personal para el arquero. La palabra significa "abuelita" en portugués y tiene su origen en la infancia de Josimar José Évora Dias en Mindelo, la segunda ciudad más importante de Cabo Verde.

Según se informó, el arquero fue criado por sus abuelos mientras su madre trabajaba y su padre cumplía funciones en el ejército. Durante aquellos años, cada vez que disputaba partidos callejeros con chicos mayores y se enojaba, acostumbraba refugiarse junto a su abuela.

Ese vínculo familiar terminó dándole el apodo que lo acompañó durante toda su carrera profesional y que hoy es reconocido por aficionados de distintos países gracias a su participación en el Mundial.

Un contrato que multiplica sus ingresos

Más allá del inconveniente reglamentario, la llegada de Vozinha a Colo Colo también estuvo acompañada por la difusión de los detalles económicos de su contrato. Según informó ADN Deportes, el arquero percibirá un salario cercano a los 47 millones de pesos chilenos por mes, equivalentes a aproximadamente 48.000 dólares mensuales.

La cifra representa un importante crecimiento respecto de su anterior experiencia profesional. De acuerdo con la información publicada por Redgol, cuando defendía los colores de GD Chaves, equipo de la segunda división de Portugal, el arquero percibía menos de 10.000 dólares mensuales.

Ese salto económico lo ubica dentro de la franja media del plantel de Colo Colo y constituye uno de los cambios más significativos de su carrera profesional.

Así queda ubicado en la escala salarial del plantel

El nuevo contrato también permite conocer cómo queda posicionado Vozinha dentro del escalafón salarial del conjunto chileno. Según ADN Deportes, el futbolista mejor remunerado del plantel continúa siendo Arturo Vidal, quien percibe alrededor de 114 millones de pesos chilenos mensuales, equivalentes a 120.000 dólares.

Detrás del experimentado mediocampista aparecen:

Claudio Aquino: 80 millones de pesos chilenos por mes (aproximadamente 84.000 dólares ).

por mes (aproximadamente ). Javier Correa: 70 millones de pesos chilenos mensuales (alrededor de 74.000 dólares ).

mensuales (alrededor de ). Vozinha: 47 millones de pesos chilenos por mes (unos 48.000 dólares ).

por mes (unos ). El arquero queda ubicado en una franja salarial similar a la de Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez.

Pese a compartir ese escalón salarial, Vozinha llega al club siendo uno de los futbolistas con mayor proyección mediática del momento debido al impacto que tuvo su actuación mundialista.

Cómo se concretó su llegada al Cacique

La incorporación del arquero se produjo luego de que Colo Colo no pudiera cerrar la contratación de Santiago Mele, quien finalmente se incorporó a Independiente. Frente a ese escenario, la institución chilena retomó las conversaciones con Vozinha, quien se encontraba en condición de agente libre tras finalizar su vínculo con Chaves, equipo de la segunda división portuguesa.

Su fichaje terminó concretándose después de un Mundial en el que integró el once ideal del torneo, mientras que el Guante de Oro fue otorgado al arquero español Unai Simón.

Además, Vozinha fue una de las principales figuras del histórico desempeño de Cabo Verde, selección que logró poner en aprietos a Argentina durante los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Con ese antecedente deportivo y una creciente repercusión internacional, el experimentado arquero de 40 años inicia una nueva etapa en el fútbol chileno. Lo hará con un contrato que representa el mayor salto económico de su carrera, aunque también con la particularidad de que, al menos por ahora, deberá dejar fuera de su camiseta el sobrenombre que lo convirtió en una de las grandes revelaciones del último Mundial.