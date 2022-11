Todo lo que tenés que saber sobre la nueva serie de la Selección Argentina

El pasado 3 de noviembre Netflix estrenó "Sean eternos: Campeones de América", una serie documental que muestra el camino de la Selección Argentina hacia la obtención de la copa que se disputó en Brasil y que rompió una racha de siete finales perdidas desde 1993.

La emoción, diversión, alegría, los chistes, e incluso los análisis, son parte de esta producción que emociona a todo el país a tan solo dos semanas del comienzo del Mundial de Qatar 2022.

El impresionante llanto de Ángel Di María cuando recordó la Copa América

Ángel Di María, autor del gol de la victoria ante Brasil, brindó una entrevista para este documental y se largó a llorar al recordar la histórica conquista que logró junto a sus compañeros y que tuvo a Lionel Messi como uno de los grandes protagonistas.

"Tengo miles de trofeos, pero creo que este era lo único que quería", fue la frase que lanzó 'Fideo' antes de emocionarse por completo cuando recordó lo que pasó en Brasil.

La arenga de Lionel Messi en el Maracaná

En uno de los videos que se publicaron en las redes como adelanto, se puede ver a la Pulga llevando a cabo la arenga final antes de salir al campo de juego a jugar contra el equipo de Neymar y compañía. Para ver y volver a ver, a 18 días del arranque del Mundial. Emocionante, conmovedor y contagioso.

"Ya sabemos lo que es Argentina, ya sabemos lo que es Brasil, hoy no quiero decir nada de esto. Quiero darles las gracias por estos 45 días muchachos. Se los dije el día de mi cumpleaños, se armó un grupo espectacular, un grupo hermoso. 45 dias donde no nos quejamos de los viajes, de la comida, de los hoteles, de las canchas, de nada muchachos. 45 días sin ver a nuestras familias, muchachos. 45 días. El Dibu, el Dibu fue papá y no pudo ver a la hija todavía. El Chino igual, estuvo un ratito no más. Y todo por qué, por este momento muchachos. Porque teníamos un objetivo y estamos a un pasito de conseguirlo y lo mejor de todo es que depende de nosotros muchachos, así que vamos a salir y vamos a levantar esa Copa, la vamos a llevar a la Argentina para disfrutar con nuestra familia, amigos, la gente que bancó siempre a Argentina. Lo último y con esto termino: las casualidades no existen muchachos. Esta copa se tenía que jugar en la Argentina ¿y saben qué? Dios la trajo acá, para que la levantemos acá en el Maracaná y sea más lindo para todos, así que salgamos confiados, tranquilos, que esta la vamos a llevar pa casa. VAMOS".

El tatuaje que se tiene que hacer Messi para cumplir su promesa

La insólita situación se vivió en plena concentración. La anécdota fue revelada por Alejandro "Papu" Gómez: "Si adivinás una de diez cartas, ganamos la Copa".

Y el desafío arrancó: "Empiezo a tirar: 5 de basto, no; 12 de oro, no; y así hasta que me toca la última..."

"Digo el ancho (1) de basto y le pego, ¿viste? Quilombo, gritos, abrazos... 'Ganamos la Copa, vamos, es ésta, la energía, es el aura'", siguió el mediocampista del Sevilla. Pero la historia no terminó ahí.

Di María agregó: "La primera que tiré, le pegué al 6 de basto y pareció un gol. Se tiraban todos, gritaban todos, era una locura...". Justamente Fideo fue el autor de aquella hermosa definición de emboquillada que le dio la Copa América al equipo de Scaloni.

Cuando le llegó al turno de Nicolás Otamendi pasó lo inesperado: "Si la adivinabas, te la tenías que tatuar... Acerté el 7 de espada", dijo el actual jugador del Benfica de Portugal. Y muestra el lugar que eligió para hacerse el tatuaje, justo debajo de la fecha de obtención de la Copa América (10 de julio de 2021).

Con la historia conocida, todavía quedaba la palabra del capitán y líder futbolístico, Lionel Messi. El "Papu" Gómez comentó: "Va tirando cartas, le va errando, le va errando, le va errando... y claro, él había perdido cuatro finales con Argentina... cuatro copas".

"Le pegó y dijimos 'Listo, no podemos perder'", cerró Papu Gómez, el hacedor de una anécdota increíble que arrancó como un juego más y terminó en un tatuaje que une a un plantel que quedará en la historia grande del fútbol argentino.

"El 5 de copas me tocó a mí, pero... me lo voy a hacer", confesó Messi y se tapó la cara con las manos, sabiendo que las promesas están para cumplirse.