Tras la eliminación de la Copa Libertadores, Battaglia apuntó contra el Consejo de Fútbol

Tras la eliminación de Boca de la Copa Libertadores a manos de Corinthians, el entrenador del Xeneize Sebastián Battaglia lamentó el resultado final, aunque destacó lo demostrado por su equipo dentro de la cancha. Además, deslizó una crítica al Consejo de Fútbol por la falta de refuerzos.

“Hoy merecimos y no pasamos, son cosas que tiene el fútbol”, dijo el técnico de Boca en conferencia de prensa. Y más adelante, consultado por cómo se movió la dirigencia en el actual mercado de pases, fue lapidario: “Hubo cuestiones que debían resolverse y no se resolvieron, debimos ser más agresivos en el mercado de pases y se fueron jugadores importantes”.

Una eliminación que duele

Respecto de la sensación que le dejó el partido, señaló: “Es una derrota que duele, uno de los objetivos más importantes siempre es la Copa y la idea era llegar lo más lejos posible. Hoy nos quedamos en el camino, pero esto sigue. Es fútbol y estas situaciones se pueden dar”.

“El club merece responder día a día y decir presente en todas las competiciones que tiene por delante. Hay que mirar para adelante y seguir. Lo de recién ya quedó en el pasado, va a doler por cuestiones lógicas pero hay que seguir adelante”, subrayó.

Battaglia reveló que fue Benedetto el que pidió patear el quinto penal de la serie decisiva (el que posteriormente erró), “Hoy no se le pudo dar, son noches en las que quizás las cosas no salen”, lamentó. Boca no pudo en los penales ante Corinthians (Foto: AP)

Y, consultado sobre si lo que se recordará de esta noche será el resultado o el rendimiento del equipo, el DT fue claro: “Se van a a acordar de que Boca quedó afuera. Un poquito dentro mío tengo la satisfacción del esfuerzo y del partido que hicieron los muchachos. Me siento orgulloso, pero Boca quedó afuera”.

“Merecieron el triunfo ante un rival importante, tengo solo palabras de agradecimiento hacia los jugadores”, concluyó.