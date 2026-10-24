Tras ganar el Premio Princesa de Asturias, Messi vuelve a jugar con el Inter Miami en la MLS

Tras quedarse con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en una gala que se realizó en Oviedo, Lionel Messi regresó a Estados Unidos en la madrugada de este sábado para afrontar el duelo frente a New York RB por la fecha 31 de la MLS.

Pese a que arribó hace algunas horas a suelo estadounidense, el astro rosarino sería titular en el conjunto de La Florida, que visitará Nueva York para enfrentar al Red Bull.

El encuentro se disputará a partir de las 18.30 horas de Argentina en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey y podrá seguirse en vivo a través de la plataforma Apple TV.

Con el boleto a los playoffs ya asegurado, el equipo rosa llega a este cruce con la intención de mantener su racha positiva y llegar afilado a la definición del campeonato.

En la fecha anterior, Inter Miami venció 3-1 a Atlanta United como visitante, sumando su tercera victoria consecutiva y consolidándose en la segunda posición de la Conferencia Este con 55 unidades.

Lionel Messi fue la gran figura en aquel triunfo de Las Garzas: el capitán argentino marcó dos goles en apenas cuatro minutos y alcanzó los 936 goles en su carrera deportiva.

Por su parte, New York Red Bulls atraviesa un momento complicado: perdió 2-0 como local ante Toronto, con un gol en contra de Justin Che a los tres minutos, y acumula tres caídas en los últimos cuatro partidos.

El equipo de Michael Bradley marcha octavo en el Este con 36 puntos y pelea por meterse en el repechaje. La buena noticia para los neoyorquinos es el presente de Julian Hall, de 18 años, que lleva 11 goles en la temporada.

Las probables formaciones de New York RB e Inter Miami

New York Red Bulls: Ethan Horvath; Devin Padelford, Julian Bazan, Justin Che, Dylan Nealis; Mohammed Sofo, Adri Mehmeti, Ronald Donkor; Cade Cowell, Julian Hall, Jorge Ruvalcaba. DT: Michael Bradley.

Inter Miami: Dayne St. Clair; Gonzalo Luján, Micael, Casemiro, Sergio Reguilón; Matías Galarza Fonda, David Ayala, Rodrigo De Paul; Germán Berterame, Luis Suárez, Lionel Messi. DT: Cristian González.

Horario y cómo ver en vivo el partido

El encuentro entre New York Red Bulls e Inter Miami se jugará este sábado a las 18.30 horas de Argentina en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, New Jersey. La transmisión estará a cargo de Apple TV.