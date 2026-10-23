Alerta en Boca: un jugador fue reservado por su selección y se perdería un choque clave

Miguel Merentiel fue reservado por Diego Forlán para la Selección de Uruguay y podría ser baja en Boca para las semifinales de la Copa Argentina ante Banfield. El futbolista podría quedar en la lista definitiva de la fecha FIFA de noviembre.

Uruguay enfrentará a la Selección Argentina el 13 de noviembre, en la "Bombonera" y el 17 de noviembre ante República Dominicana en un estadio en el Interior del país. Rodolfo Arruabarrena, DT del "Xeneize", podría quedarse sin su delantero titular.

Boca, por su parte, disputará la semifinal de la Copa Argentina el sábado 14 de noviembre en el estadio "Malvinas Argentinas" de Mendoza, desde las 19:00 hs. En caso de quedar en la lista definitiva, Merentiel no jugará.

El delantero de Boca fue citado junto a los atacantes Martín Satriano, Bruno Damiani, Rodrigo Afuirre, Álvaro Rodríguez, Federico Viñas y Darwin Núñez. Forlán debe definir a quienes deja afuera.

Las alternativas para el "Vasco", en caso de confirmarse la citación de Merentiel, pasan desde Enner Valencia hasta Adam Bareiro, quien se recupera de una operación de una hernia de disco y un desgarro.

El delantero paraguayo ya comenzó a hacer tareas en campo, junto con Tomás Aranda, quien se había fracturado el peroné en agosto. Si ambos siguen evolucionando favorablemente, podrían estar a disposición en el duelo contra Banfield o en la final de la Copa Sudamericana, el 21 de noviembre.