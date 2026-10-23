Gimnasia de La Plata le ganó a Sarmiento y quedó cerca de los playoffs

Gimnasia de La Plata le ganó 2 a 0 a Sarmiento de Junín en el "Bosque" por la fecha 14 del Torneo Clausura y llegó a la cima de la Zona B, donde acumula 25 puntos al igual que Rosario Central y Argentinos Juniors, aunque tiene un partido más.

Los goles del partido los hicieron Ignacio Fernández, a los 13 minutos del primer tiempo, y Franco Torres, a los 29 de la segunda mitad. En tanto, el VAR anuló un gol de Lucas Janson, también para Gimnasia, por una falta en el inicio de la jugada.

Además de quedar en lo más alto de la Zona B, hasta que jueguen el "Canalla" y el "Bicho", Gimnasia llegó a los 51 puntos en la tabla anual, en la que se ubica sexto pero a solo 3 unidades de los líderes Boca y Argentinos (tienen 54 cada uno).

Por su parte, Sarmiento quedó quinto en la zona de clasificación a los playoff, con 21 puntos. Si se dan algunos resultados en esta fecha, podría quedar momentaneamente afuera de los mejores ocho.

El próximo partido, Gimnasia visitará al descendido Estudiantes de Río Cuarto el viernes 30 de octubre desde las 19:00. Por su parte, el elenco de Junín recibirá a Rosario Central el mismo día pero a las 21:15.