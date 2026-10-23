Catamarca se quedó con el tercer puesto del Nacional de Trampolín

En la Clasificación General del Torneo Nacional de Federaciones de Gimnasia Trampolín, para Niveles A, A1 y B, que se está desarrollando en el Salón Mayor del Predio Ferial, la delegación de Catamarca se subió al podio al finalizar en la tercera posición general. Con un grupo de solo 12 gimnastas, se posicionó detrás de las Federaciones Metropolitana (que se llevó la Copa Catamarca Gobierno) y Bonaerense, de los contingentes más numerosos que participaron.

Además, en las clasificaciones por aparatos, Catamarca ocupó el segundo puesto en la General de Trampolín, y el tercero en Tumbling y Doble Mini Tramp, mostrando la gran actuación de los deportistas locales a lo largo de las cuatro jornadas de competencia.

Este viernes, los catamarqueños tuvieron una gran jornada con la cosecha de diez medallas, seis de ellas de oro. En Trampolín Individual, Juan Cruz Rivero (13-14 Masculino) conquistó su cuarta medalla de oro, ya que ganó en todas las especialidades, consagrándose también en Sincronizado, Tumbling y Doble Mini Tramp. También en Trampolín, logró la dorada Joaquín Figueroa (13-14 Masculino); mientras que Ángel Rivera (13-14 Masculino) sumó una de Plata, y Zoe Hidalgo (13-14 Femenino) una de Bronce.

Por el lado de Doble Mini Tramp, fue el que más doradas sumó en el día con cuatro: Baltazar Alessandro (15-16 Masculino), Ramiro Rivero (11-12 Masculino), Sol Quiroga (11-12 Femenino), y Simone Nicola (15-16 Femenino). Además, Rosario Gramajo (15-16 Femenino) cosechó una plateada. En su regreso a la competencia, Ulises Páez sumó una presea de Plata en Tumbling.

Este sábado seguirá la actividad con la categoría Senior en Trampolín Individual y All-Around. Este certamen se disputa en la provincia por el acompañamiento del Gobierno, mediante el trabajo de la Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, y los aportes del Ministerio de Salud y de la Municipalidad de la Capital. Desde el domingo, comenzará la disputa de la Copa Catamarca Capital para los Niveles C y D.