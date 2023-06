Tras la llegada de Messi, Inter Miami está interesado en Ángel Di María

Tras la llegada de Lionel Messi al Inter Miami, el club de Florida está intentando conformar un equipo competitivo que rodee al capitán de la Selección argentina. Y, en ese sentido, en su órbita apareció su socio Ángel Di María.

El “Fideo” acaba de despedirse de Juventus, ya que finaliza su contrato y no lo renovará. Su futuro será en otra institución deportiva, que, por ahora, es una incógnita.

Fue el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano el que informó que Di María estaba en los planes de Inter Miami.

"Inter de Miami estudia fichar a Ángel Di María como agente libre, según ha adelantado @CLMerlo - entienden que están informados de las condiciones del acuerdo. #MLS", publicó en su cuenta de Twitter.

De todos modos, el comunicador señaló que la idea del argentino es continuar en Europa y Benfica, club por el que pasó en sus inicios en el Viejo Continente, lo pretende.

"Europa sigue siendo la prioridad, el Benfica está en ello. Mientras, el Inter de Miami sigue insistiendo en fichar a Sergio Busquets", agregó.

Di María se despidió de Juventus

Di María posteó esta semana un mensaje de despedida en sus redes sociales, ya que no continuará la próxima temporada en el club italiano.

“Llegó el final de una etapa difícil y complicada. Me voy con la tranquilidad de que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo títulos, pero no se pudo”, señaló.

“Me voy con ese sabor amargo de no haberlo conseguido, pero con la felicidad de llevarme muchos amigos de ese vestuario maravilloso del que formé parte. Gracias a todos mis compañeros por tanto cariño que me dieron desde el primer día, me sentí como en casa siempre”, aseguró

Y cerró: “Un saludo muy grande a todos los Juventinos por el cariño de todos los días. Un gran abrazo, los llevo en mi corazón”.