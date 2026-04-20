Tras la victoria en el Superclásico, Boca recibió una gran noticia

Boca afrontará el próximo jueves un compromiso clave en la décimosexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, cuando visite a Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela. Sin embargo, el partido no será uno más en el calendario: estará marcado por el impacto inmediato del triunfo 1-0 ante River en el estadio Monumental, en el marco del Superclásico del fútbol argentino.

La victoria frente a los denominados "Millonarios" no solo significó tres puntos, sino un impulso emocional que potencia al equipo de cara al siguiente desafío. En ese contexto, la posibilidad de contar con su gente en condición de visitante agrega un elemento adicional que refuerza el clima positivo que rodea al plantel.

La negociación que cambió el rumbo

El encuentro ante el "Halcón" estuvo en duda respecto a la presencia de público visitante. Durante días, las gestiones entre las dirigencias de ambos clubes buscaron habilitar un esquema con ambas parcialidades, pero la situación encontró obstáculos en los organismos de seguridad.

El punto crítico estuvo en la negativa inicial de Aprevide y del intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, quienes se oponían por cuestiones organizativas. Incluso, en la mañana del lunes, el presidente de Defensa y Justicia, Diego Lemme, había sido categórico al señalar que estaba "caída al 100% la chance de jugar con visitantes ante Boca".

Lemme también explicó los motivos detrás de la decisión:

"Las veces que recibimos visitantes no hubo ningún lío".

"Creen que la seguridad no se puede hacer cargo del partido, por un tema de amenazas en las escuelas".

"Es algo entendible".

Estas declaraciones parecían cerrar definitivamente la posibilidad de que Boca contara con el apoyo de su público. Sin embargo, el panorama dio un giro en cuestión de horas.

La insistencia que dio resultado

Lejos de resignarse, el club de Florencio Varela continuó las gestiones y redobló la presión sobre las autoridades municipales. La insistencia tuvo efecto: el intendente Andrés Watson finalmente accedió a reevaluar la situación y habilitar la presencia de visitantes.

Por la tarde, Defensa y Justicia oficializó la decisión con un comunicado claro:

"Informamos que el partido vs Boca Juniors se jugará con público visitante. Agradecemos al intendente de Florencio Varela, Andrés Watson por reevaluar el pedido del club y hacerlo posible. Como siempre, gracias por acompañar y estar cerca del club y su gente".

Este anuncio no solo confirmó el cambio de postura institucional, sino que también reflejó el peso de la negociación sostenida por el club local.

Detalles logísticos y acceso para los hinchas

La presencia de hinchas de Boca estará limitada pero garantizada. Según lo establecido:

Cantidad de público visitante: 3 mil hinchas

3 mil hinchas Ubicación: tribuna de la calle Humahuaca

tribuna de la calle Humahuaca Precios de las entradas: entre 80 mil y 100 mil pesos

entre 80 mil y 100 mil pesos Horario del partido: jueves a las 20

Este grupo de simpatizantes tendrá la oportunidad de acompañar al equipo en un momento especial, marcado por la reciente victoria en el Superclásico. La expectativa radica en que el aliento visitante contribuya a sostener el envión futbolístico y emocional.

Un partido con múltiples significados

El cruce entre Boca y Defensa y Justicia trasciende lo estrictamente deportivo. Se trata de un encuentro atravesado por varios factores:

El impacto inmediato del triunfo ante River

La recuperación del público visitante, tras negociaciones complejas

Las tensiones entre seguridad, política y organización del fútbol

En ese entramado, la presencia de los hinchas se convierte en un símbolo: no solo acompañarán al equipo, sino que también serán parte de una escena poco habitual en el contexto reciente del fútbol argentino.